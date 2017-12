Barcelona se je močno približala naslovu, Messi zasenčil Ronalda

Špansko prvenstvo, 17. krog

Barcelona je v 17. krogu španskega prvenstva s 3:0 dobila el clasico na Santiagu Bernabeu in naredila velik korak na poti do naslova španskega prvaka. Pred Realom, ki ga je premagala tokrat, ima s tekmo več kar 14 točk naskoka. Pred Atleticom Jana Oblaka, ki je v petek doživel prvi poraz v sezoni, ima devet točk prednosti.

Veselje Luisa Suareza in Sergija Roberta po prvem zadetku. Barcelona je slavila s 3:0 in Realu ušla na 14 točk prednosti. Foto: Reuters

Real je na tokratni derbi prišel z zgolj enim ciljem. Želel je zmagati in zaostanek za Barcelono zmanjšati na znosnih osem točk oziroma pet, če upoštevamo, da so Madridčani zaradi nastopa na klubskem svetovnem prvenstvu odigrali točko manj.

Madridčani, pri katerih so navijači računali predvsem na Cristiana Ronalda, ki je v zadnjem času spet v odlični formi, so v prvem polčasu prevladovali, prav Portugalec pa je zapravil najlepšo priložnost v prvih 45 minutah igre, ko se je osmešil in v ugodnem položaju zgrešil celo žogo.

Vsega je bilo konec že na začetku drugega polčasa

Veselje Luisa Suareza po golu za 1:0. Foto: Reuters Na začetku drugega dela igre se je vse spremenilo v 54. minuti, ko je Luis Suarez po lepem protinapadu Barcelone zadel za vodstvo z 1:0. V 64. minuti je Lionel Messi, ki je bil prvo ime tokratnega el clasica, poskrbel za stoodstotno priložnost Suareza, ki pa je namesto gola najprej zadel nasprotnikovega vratarja in potem še vratnico.

V nadaljevanju akcije je do žoge prišel Messi, streljal, a je žogo na golovi črti z roko ustavil Dani Carvajal. Sodnik ga je izključil in pokazal na enajstmetrovko. Messi je suvereno zadel in jasno je bilo, da je spektakularna tekma zaključena.

Do konca tekme je bilo še naprej razburljivo na obeh straneh, v 93. minuti pa je Messi v ogenj z lepo podajo poslal še Aleixa Vidala, ki je zadel za končnih 0:3 na semaforju Santiago Bernabea, ki je bil tokrat zaradi azijskega trga nabito poln že ob 13. uri, ko se je začela najbolj spektakularna prvenstvena tekma na svetu.

Jan Oblak je z Atleticom v petek zvečer pri Espanyolu doživel prvi prvenstveni poraz sezone. Foto: Reuters

Nepričakovan spodrsljaj Jana Oblaka in soigralcev

V petek je Jan Oblak z Atleticom gostoval pri Espanyolu, ki je pri dnu lestvice, in doživel sploh prvi poraz, po katerem zdaj za Barcelono na vrhu zaostaja že za devet točk.

Atletico je imel nekaj priložnosti za vodstvo, a jih ni izkoristil, potem pa je v zaključku tekme domači veteran Sergio Garcia zadel za zmago Kataloncev z 1:0.

Lestvica: Barcelona 17 tekem – 45 točk Atletico Madrid 17 – 36 Valencia 17 - 34 Real Madrid 16 - 31 Sevilla 17 - 29 Villarreal 17 - 27 Eibar 17 - 24 Getafe 17 - 23 Real Sociedad 17 - 23 Girona 17 - 23 Celta 17 - 21 Athletic Bilbao 17 - 21 Leganes 16 - 21 Betis 17 - 21 Espanyol 17 - 20 Levante 17 - 18 Alaves 17 - 15 Deportivo 17 - 15 Malaga 17 - 11 Las Palmas 17 - 11