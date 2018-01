Barcelona je trepetala, nato ji je uspelo nekaj, na kar je čakala 84 let

Špansko prvenstvo, 19. krog

Barceloni je uspelo prekiniti urok gostovanja v San Sebastianu, kjer do tokratne tekme ni zmagala že deset let. Real Sociedad je, čeprav je zaostajala že z 0:2, premagala s 4:2 in ima zdaj pred Realom, ki je v soboto doma izgubil proti Villarrealu, že kar 19 točk prednosti. Najbližji zasledovalec Kataloncev je Atletico Madrid, ki je z izdatno pomočjo Jana Oblaka osvojil točke v gosteh pri Eibarju.