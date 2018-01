V živo: Mourinho lahko prvič v tej sezoni izkoristi poraz Cityja

Angleško prvenstvo, 23. krog

23. krog angleške premier lige končujeta Manchester United in Stoke City. Liverpool je v derbiju s 4:3 na Anfieldu premagal Manchester City in Josepu Guardioli prizadejal prvi prvenstveni poraz v tej sezoni. Arsenal si je privoščil nov spodrsljaj in izgubil z 1:2 v gosteh pri Bournemouthu.

Jose Mourinho drugouvrščenega Uniteda bi se v primeru zmage Guardioli približal na 12 točk zaostanka. Stoke ima novega trenerja. Po novem ga vodi Škot Paul Lambert.

Liverpool Cityju zadal prvi poraz

"Ne, to ni mogoče," je Josep Guardiola vseskozi govoril, ko je beseda nanesla na to, da bi lahko njegov Manchester City ponovil podvig londonskega Arsenala iz sezone 2003/04, ko so Londončani prvaki postali, ne da bi izgubili. To je ob Londončanih v Angliji uspelo le še Preston North Endu leta 1880.

Čeprav je bil City videti zastrašujoče in so se mnogi čudili njegovim besedam, je zdaj jasno, da je imel Španec prav. Po 22 tekmah, na katerih je zbral 20 zmag in dva remija, zabil pa kar 64 golov, je sijajni niz Guardiole in njegovih zvezdnikov, ki imajo sicer še vedno kar 15 točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Unitedom (ta bo tekmo 23. kroga odigral v ponedeljek), končal Liverpool.

Od 1:4 v zadnjih minutah skoraj do 4:4

Veselje trenerja Jürgena Kloppa in najboljšega strelca Liverpoola Mohameda Salaha. Foto: Reuters Na gostovanju, ki so ga mnogi označili kot morda celo največji preizkus Cityja v prvenstvu v tej sezoni, je klonil s 3:4. Liverpoolčane je že po devetih minutah igre v vodstvo popeljal Alex Oxlade-Chamberlain.

Ob koncu prvega polčasa je na 1:1 poravnal Leroy Sane, potem pa je med 59. in 68. minuto Liverpool eksplodiral, zabil kar tri gole (zadeli so Roberto Firmino, Saido Mane in Mohamed Salah) in poskrbel, da je Cityjev niz končan.

Ob koncu tekme se je City sicer skoraj vrnil, zadela sta Bernardo Silva in Sergio Agüero, a se meščanom, ki so bili v 95. minuti povsem blizu četrtega gola, ni uspelo rešiti pred prvim prvenstvenim porazom sezone.

Nov udarec za Arsena Wengerja in Arsenal

Dve uri pred tem je Arsenal, pri katerem je zdaj že skorajda jasno, da ga bo Alexis Sanchez zapustil že pozimi in odšel v Manchester United (sprva se je sicer zdelo, da bo Čilenec nogometno pot nadaljeval pri Cityju), poskrbel za novo razočaranje.

Arsene Wenger je doživel novo hladno prho na klopi Arsenala. Foto: Reuters Čeprav je v gosteh pri Bournemouthu vodil, je v drugem polčasu prejel dva gola in doživel nov poraz. Londončani, pri katerih je trener Arsene Wenger vse bolj na udaru kritikov navijačev, na prvenstveno zmago zdaj čaka že tri tekme zapored.

Nov rekord vročega Harryja Kana

V soboto je Chelsea doma le remiziral proti Leicester Cityju pred domačimi navijači, medtem ko je Tottenham razbil Everton s 4:0. Spet se je z dvema goloma izkazal najboljši strelec prvenstva Harry Kane, ki je zdaj že pri 98 golih v angleški premier ligi, kar je rekord tega londonskega kluba.

Lestvica: Manchester City 23 tekem – 62 točk Manchester United 22 - 47 Liverpool 23 – 47 Chelsea 23 – 47 Tottenham 23 – 44 Arsenal 24 – 39 Burnley 23 – 34 Leicester City 23 – 31 Everton 23 – 27 Watford 23 – 26 West Ham 23 – 25 Crystal Palace 23 - 25 Bournemouth 23 - 24 Huddersfield Town 23 – 24 Newcastle 23 – 23 Brighton & Hove Albion 23 – 23 Southampton 23 – 21 Stoke City 22 – 20 WBA 23 – 19 Swansea City 23 – 17