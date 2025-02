Simeone potrdil: Jan Oblak bo proti Barceloni na klopi

Bilo bi nenavadno, a tudi uresničljivo. Jan Oblak je z Atleticom postal že španski prvak, osvojil superpokal, se lovorik veselil tudi v Evropi (liga Europa in superpokal), ni pa še osvojil kraljevega pokala, niti nastopil v finalu. Letos bi lahko uresničil željo, saj je od osvojitve španskega pokala oddaljen le še dva koraka, a bi se lahko pri tem zgodilo, da na poti do lovorike ne bi branil niti minute.

Musso bo branil tudi v Barceloni

Juan Musso se je v tej sezoni izkazal na vratih Atletica. Branil je na šestih tekmah, od tega na petih v pokalu, in prejel zgolj en zadetek. Atletico tako razmišlja o tem, da bi po koncu sezone odkupil njegovo pogodbo z Atalanto in ga pripeljal v Madrid kot polnopravnega člana. Foto: Guliverimage Poraja se namreč vprašanje, ali bi nastopil letos v finalu španskega pokala, če se bo Simeonejeva četa seveda tja uvrstila. V tej sezoni je namreč Diego Simeone prav na vseh pokalnih dvobojih zaupal nalogo čuvaja mreže rojaku Juanu Mussu. Ta je zelo izkušen, v Madridu se dokazuje kot posojen vratar Atalante, s katero je lani osvojil evropsko ligo, a tudi izgubil status prvega vratarja. Pri Atleticu ga ni mogel prejeti, saj si je mesto v udarni enajsterici zasidral Oblak.

Musso je tako v la ligi branil le na eni tekmi, na gostovanju v Bilbau (Atletico je zmagal z 1:0), ko je Oblak manjkal zaradi poškodbe, je pa Simeone ponovno uporabil recept, s katerim vztraja v pokalnih tekmovanjih kar nekaj trenerjev. V pokalu namreč redno brani rezervni vratar. Tako je Musso dočakal svojih pet minut. Sprva je z Atleticom izločal nižjeligaše, v četrtfinalu pomendral Getafe, nato pa je ples kroglic določil, da se bodo Oblakovi za vstop v finale merili proti Barceloni.

Katalonci so po vmesni krizi znova zažareli in se vključili v boj za državni naslov, kjer velja v la ligi do konca sezone pričakovati dramatičen troboj Reala, Atletica in Barcelone. Pred Oblakom in ekipo je tako zelo zahtevno nadaljevanje sezone, v kateri čaka Atletico v osmini finala lige prvakov še mogočen spopad z vročim Realom!

Ko je Atletico ob koncu leta 2024 premagal Barcelono v gosteh, se je na vratih Madridčanov izkazal Jan Oblak. Foto: Guliverimage

Ko je Atletico nazadnje gostoval pri Barceloni, je pred dvema mesecema premagal Katalonce v razburljivem srečanju z 2:1. Takrat je imel Oblak veliko dela, a se je izkazal. Največje skrbi povzroča trenerju Hansiju Flicku zdravstveno stanje mladega asa Lamineja Yamala, ki si je v soboto poškodoval stopalo proti Las Palmasu (2:0).

V drugem polfinalu se bosta pomerila Real Sociedad in Real Madrid.

