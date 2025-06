Fantastičen niz izolirane Rusije, Slovenija brez največjih zvezdnikov?

Poleg kvalifikacijskih srečanj za SP 2026 in zaključnega turnirja lige narodov v teh dneh ne manjka niti prijateljskih nogometnih tekem. Dejavna je tudi slovenska reprezentanca, ki bo danes pod vodstvom Matjaža Keka gostovala v Luksemburgu. Slovenski selektor ne bo mogel računati na najmočnejšo zasedbo. Danes bosta na delu tudi slovenska tekmeca v kvalifikacijah za SP 2026, Švedska in Kosovo, Švica pa se bo v soboto v ZDA udarila z Mehiko. Nastopila bo tudi izolirana Rusija, ki želi nadaljevati imeniten niz proti Nigeriji.

Prijateljske tekme:

Petek, 6. junij:

Slovenska nogometna reprezentanca bo pred letošnjim vrhuncem, jesenskimi kvalifikacijami za SP 2026, odigrala še dve prijateljski tekmi. Danes bo gostovala pri Luksemburgu, v torek pa bo pred polnimi tribunami celjskega stadiona gostila Bosno in Hercegovino.

Obstaja velika verjetnost, da zaradi zdravstvenih težav ne bodo zaigrali kapetan Jan Oblak, prvi strelec Benjamin Šeško in steber zvezne vrste Adam Gnezda Čerin. Prisotni so v slovenski izbrani vrsti, a so v zadnjih dneh na Gorenjskem izpuščali skupne treninge. Tako bi lahko priložnost za nastop dočakali drugi, kapetanski trak bi lahko nosil Jaka Bijol, zanimivo pa bo zlasti, kdo bo dobil priložnost v napadu, kjer že od prej manjkajo Andraž Šporar, Jan Mlakar in Žan Vipotnik, priložnost pa se nasmiha Blažu Kramerju, Andresu Vombergarju, Aljoši Matku in naknadno vpoklicanemu Danijelu Šturmu.

Matjaž Kek je prvo kvalifikacijsko zmago v karieri dosegel prav v Luksemburgu. Zgodilo se je pred 18 leti. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija je v preteklosti štirikrat zapored premagala Luksemburg, ki je na jakostni lestvici Fife slabši za 40 mest (51 proti 91). Dvakrat v kvalifikacijah za SP 2002, dvakrat pa v kvalifikacijah za EP 2008. Ko se je Slovenija pomerila nazadnje v Luksemburgu, je bil njen selektor prav Matjaž Kek (2007), gostje pa so zmagali s 3:0. Dva zadetka je dosegel takratni kapetan Klemen Lavrič, enega pa zdajšnji član strokovnega vodstva Slovenije Milivoje Novaković.

Švedi brez najboljših na Puskas Areni

Viktor Gyökeres bo zaradi lažje poškodbe izpustil gostovanje na Madžarskem. Foto: Reuters Danes bosta nastopila dva tekmeca Slovenije v jesenskih kvalifikacijah za SP 2026. Kosovo se bo pomerilo z Armenijo, Švedska pa bo gostovala na Madžarskem. To bi bila lahko čustvena tekma zlasti za Viktorja Gyökeresa, 26-letnega švedskega zvezdnika madžarskih korenin, ki blesti pri Sportingu iz Lizbone in se podobno kot Benjamin Šeško spogleduje z odmevnim prestopom na Otok. Tudi zanj se najbolj zanima Arsenal.

Gyökeres vendarle ne bo nastopil na Madžarskem, saj ga je selektor Jon Dahl Tomasson odstranil s seznama zaradi poškodbe. Švedska bo močno oslabljena. Manjkala bosta tudi zvezdnika Newcastla Alexander Isak in Tottenhama Dejan Kuluševski, Anthony Elanga pa bo izpustil drugo pripravljalno tekmo z Alžirijo.

Švica, tretji tekmec Slovenije v kvalifikacijah za SP 2026, se je odpravila čez veliko lužo. V soboto se bo pomerila z Mehiko v Salt Lake Cityju (ZDA).

Ruska nogometna reprezentanca v zadnjem obdobju na prijateljskih tekmah zmaguje z ogromnimi razlikami, njena mreža pa se je nazadnje zatresla leta 2023. Foto: Reuters

Zanimivo srečanje se obeta tudi v Moskvi, kjer se bo Rusija na stadionu Lužniki, ki je pred sedmimi leti gostil finale svetovnega prvenstva med Francijo in Hrvaško, pomerila z Nigerijo. Rusi, ki zaradi suspenza ne smejo nastopati na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem Fife in Uefe, so v izjemnem nizu. Vknjižili so osem zaporednih zmag s skupno gol razliko 44:0. Med drugim so premagali tudi Srbijo (4:0) in Belorusijo (4:0), večinoma pa manj kakovostne reprezentance z drugih celin. Zadnja tekma, ki je Rusija ni dobila, je bila 13. oktobra 2023. Takrat je remizirala s Kenijo (2:2).

Prijateljske tekme:

Četrtek, 5. junij:

Petek, 6. junij:

Sobota, 7. junij: