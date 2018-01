Barceloni ni spodrsnilo, Messi dodal še nekaj soli na rane Reala

Španski pokal, četrtfinale

Po tem, ko je Real Madrid v sredo doživel šok in se po šokantnem porazu z 1:2 proti Leganesu na Santiagu Bernabeu v četrtfinalu poslovil od španskega pokalnega tekmovanja, se Barceloni to ni zgodilo. Čeprav Espanyol ni bil daleč, so Katalonci pred domačimi navijači zmagali z 2:0, nadoknadili zaostanek s prve tekme in napredovali v polfinale. Prvič je za Barcelono zaigral njen najdražji nakup v zgodovini Philippe Coutinho.

Philippe Coutinho je na igrišče prišel namesto Andresa Inieste in Barceloni pomagal do polfinala. Foto: Reuters

Barcelona je na prvi tekmi četrtfinala pokalnega tekmovanja doživela prvi poraz po lanski sredini avgusta in nizu 29 tekem neporaženosti v vseh tekmovanjih. Izgubila je z 0:1, a nato na povratni tekmi z goloma Luisa Suareza in Lionela Messija že v prvem polčasu prišla do preobrata in se uvrstila med najboljše štiri.

Na tej tekmi je prvič, odkar je v začetku meseca za kar 120 milijonov evrov prestopil iz Liverpoola, za Barcelono zaigral Philippe Coutinho. Brazilec je v igro prišel v 68. minuti.

Katalonci, ki imajo v prvenstvu kar enajst točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem na vrhu lestvice, tako ostajajo v igri tudi za tretjo lovoriko v tej sezoni in so le še dodatno posolili sol na rane največjega tekmeca Reala.

Zinedine Zidane verjetno ne more verjeti, kaj se dogaja Real Madridu. Foto: Getty Images

Po novem šoku se stolček Zinedina Zidana trese

Ta je v sredo le še poglobil že tako globoko krizo in pred domačimi navijači zapravil prednost s prve tekme proti majhnemu Leganesu, ki ga je na prvi tekmi premagal z 1:0. Madridčani, ki so nastopili brez Cristiana Ronalda in Garetha Bala, so izgubili z 1:2 in poskrbeli za šok, po katerem se trenerski stolček Zinedina Zidana že pošteno trese.

Francoz, ki je Real popeljal do dveh evropskih naslovov v nizu in v Madrid lani po dolgem času pripeljal tudi prvenstveni naslov, se bo, če v osmini finala lige prvakov, ki se začne prihodnji mesec, ne bo izločil PSG, skorajda zagotovo moral posloviti od klopi Reala. Morda pa ga bodo pri najboljšemu evropskemu klubu v zgodovini odslovili že prej, čeprav gre za igralsko legendo kluba, ki se je zdaj izkazala tudi v trenerski vlogi.

Atletico izpadel brez Jana Oblaka

V polfinale sta se uvrstila še Valencia, ki je po podaljških izločila Alaves, in Sevilla, ki je bila boljša od Atletica iz Madrida, za katerega pa ni branil slovenski vratar Jan Oblak, saj je v pokalu trener Madridčanov Diego Simeone po dogovoru prednost dajal izkušenejšemu Miguelu Angelu Moyi, sicer drugemu vratarju Atletica.