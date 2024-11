Atletico brez Oblaka se je namučil

Domači so se dobro upirali favorizirani ekipi Atletica Madrida, v 80. minuti pa je v domači zasedbi drugi rumeni karton prejel Alfons Senye Palacios, ki je storil prekršek za najstrožjo kazen, na drugi strani pa je Atlete v vodstvo z bele pike popeljal Julian Alvarez. Ta je nato v 90. minuti z drugim golom le še potrdil zmago svoje ekipe.

Real Madrid, Barcelona, ​​Athletic Club in Mallorca v prvem krogu niso nastopili in se bodo tekmovanju pridružili kasneje. Real in Barcelona sta namreč predstavnika la lige kot zmagovalca in podprvaka iz sezone 2023/24, Athletic in Mallorca pa kot zmagovalec lanske sezone pokalnega tekmovanja in poraženec finala.

Španski pokal, 1. krog

