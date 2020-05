Španec podaljšal pogodbo z Bayernom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški časnik Bild poroča, da je španski nogometni igralec sredine igrišča Thiago Alcantara podaljšal pogodbo z Bayernom iz Münchna. Devetindvajsetletni Španec je imel veljavno pogodbo z bavarsko ekipo do junija 2021, dolžina nove pogodbe pa ni znana.

Alcantara je rdeči dres bavarske ekipe prvič oblekel leta 2013, ko je za 25 milijonov evrov prestopil iz Barcelone. V tem obdobju je z Bayernom šestkrat slavil v nemškem prvenstvu in trikrat v pokalu. Na 227 domačih in mednarodnih tekmah je skupno dosegel 31 golov.

Nemški nogometni velikan je v začetku tega leta podaljšal sodelovanje s trenerjem Hansijem Flickom in napadalcem Thomasom Müllerjem do leta 2023, še vedno pa se pogaja za podaljšanje sodelovanja z nemškim vratarjem Manuelom Neuerjem in avstrijskim bočnim igralcem Davidom Alabo.

Športni direktor Hasan Salihamidžić je pred kratkim dejal, da želi Bayern v poletnem prestopnem roku pripeljati "eno veliko nogometno ribo", prvi na seznamu želja pa je nemški reprezentant Leroy Sane, trenutno član angleškega Manchester Cityja.

