Šok za Nemke, ki tako hitro še niso izpadle

Na svetovnem prvenstvu nogometašic, ki poteka na Novi Zelandiji in v Avstraliji so znane vse udeleženke osmine finala. Izločilne boje sta si v skupini H zagotovili še Kolumbija in Maroko. Sledni je v Perthu v 3. krogu ugnal Kolumbijo z 1:0, na drugi tekmi sta se z 1:1 razšli Južna Koreja in Nemčija, ki je prvič na SP izpadla v skupinskem delu.

Nemke, osemkratne evropske prvakinje, so prvi šok na tem SP doživele prejšnjo nedeljo, ko so v Sydneyju proti Kolumbiji, ta je tedaj zmagala drugič na tem SP, izgubile z 1:2.

Tako so se Nemke pred tretjim krogom v Brisbanu znašle na drugem mestu, prav tako tri točke pa je po dveh tekmah zbral tretji Maroko, ki ga je nemška zasedba uvodoma nadigrala s 6:0. Da bo mera polna, so v tretjem krogu proti dvakratnim svetovnim prvakinjam (2003, 2007) in podprvakinjam leta 1995 že v šesti minuti povedle Korejke, uspešna je bila Sohyun Cho.

Nogometašice Južne Koreje so pokvarile načrte Nemkam. Foto: Reuters

Proti ekipi, ki je v prvih dveh krogih doživela dva poraza, je v 42. minuti izenačila Alexandra Popp. V 60. minuti so Nemke zadele prečko, dve minuti prej je sodnica razveljavila njihov zadetek zaradi prepovedanega položaja. Tudi v nadaljevanju drugega dela so Nemke napadale z vseh položajev, vendar so bile neuspešne, kot tudi tekmice iz protinapadov, čeprav je podaljšek sodnice trajal četrt ure.

Maročanke v sedmih nebesih

Maroko je na drugi tekmi v Perthu v vodstvo prišel v četrti minuti sodniškega dodatku po dosojeni enajstmetrovki. Strel z bele pike je kolumbijska vratarka Catalina Perez obranila, napako maroške kapetanke Ghizlane Chebbak pa je popravila Anissa Lahmari in odbito žogo spravila v mrežo.

Maročanke so se po zmagi nad Kolumbijo uvrstile med najboljših 16. Foto: Reuters

Po prostem dnevu v petek bodo prve tekme osmine finala v soboto, ko se bosta ob 7. uri po slovenskem času v Aucklandu pomerili Švica in Španija, ob 10. bo v Wellingtonu še dvoboj med Japonsko in Norveško.

Preostali pari osmine finala so Nizozemska - Južna Afrika, Švedska - ZDA, Anglija - Nigerija, Avstralija - Danska ter Kolumbija - Jamajka in Francija - Maroko.

SP v nogometu za ženske, 15. dan:

