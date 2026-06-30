Kdo bi si mislil! Znani so že štirje udeleženci osmine finala SP 2026, to so Kanada, Brazilija, Paragvaj in Maroko, med njimi pa ni niti enega iz Evrope. Šele danes bo znan prvi. Zagotovo bo vsaj eden, saj se bosta ob 23. uri udarili Francija in Švedska. Še pred tem pa se bosta ob 19. uri spopadli Norveška in Slonokoščena obala, tako da bi lahko Evropa pozdravila dva predstavnika v osmini finala. Znova se obeta pester tekmovalni dan, ki bi lahko podobno kot prejšnji ponudil obilico zabave, a tudi negotovosti in trilerjev. V noči na sredo ga bosta sklenila Mehika in Ekvador, na tej tekmi pa bo delil pravico slovenski sodnik Slavko Vinčić.

SP 2026, šestnajstina finala:

30. junij, torek:

Na SP 2026 je v igri za svetovni naslov še 28 reprezentanc, med njimi pa že ni, kar je veliko presenečenje, nekaterih evropskih velikanov. Nemčija in Nizozemska sta namreč končali pot že v šestnajstini finala. Ker pa so se že po skupinskem delu poslovile Češka, Škotska in Turčija, je Evropa doživela že kar nekaj nenadejanih udarcev. Se bo trend nadaljeval tudi danes?

Odegaard, Sorloth in druščina so spočiti

Slonokoščena obala je v skupinskem delu premagala Ekvador in Kurakav, tesno pa izgubila proti Nemčiji. Foto: Reuters To bi pomenilo, da bi Slonokoščena obala zmogla v Teksasu razorožiti Norveško. Vikingi imajo eno najbolj zvezdniških ekip na tekmovanju, zlasti kar zadeva napad, kjer tekmecem vliva ogromno strahospoštovanje Erling Haaland. Na tem mundialu je dosegel že štiri gole. Na zadnji tekmi je počival, oslabljeni Skandinavci so izkusili moč razigranih Francozov (1:4), danes pa lahko proti Slonom, ko bodo zaigrali z udarno zasedbo, pričakujejo bistveno več. Zaigrala bosta tudi kapetan Martin Odegaard, pa tudi Oblakov soigralec pri Atleticu Alexander Sorloth in drugi. Vprašljiv je le nastop bočnega branilca Juliana Ryersona (mečna mišica).

Za Afričane ne bo pripravljen branilec Wilfried Singo (stegenska mišica), se pa po drugi strani vrača Evan Ndicka, ki je izpustil skupinski del, zdaj pa je odpravil vse zdravstvene težave. Tudi napad Slonov je vse prej kot slab. Nicolas Pepe je na zadnji tekmi dosegel dva gola, mladi Yan Diomande je želja kopice evropskih velikanov, dobro gre tudi Šeškovemu soigralcu pri Unitedu Amadu Diallu.

Za naslov na SP 2026 kandidira še 28 ekip. Največ jih prihaja iz Evrope (11), a so presenetljivo blizu predstavniki Afrike (8). Sledi Južna Amerika (5), Severna in Srednja Amerika, katerih čast branijo le še sogostitelji (3), ter Azija, katere barve že nekaj časa iz pragmatičnih razlogov zastopa Avstralija.

Po Mbappeju se je razigral še Dembele

Ousmane Dembele je proti "rezervni" zasedbi Norveške dosegel tri zadetke že v uvodnih 32 minutah. Foto: Reuters Ogromno zvezdniških imen iz najboljših evropskih klubov bo na delu tudi ob 23. uri, ko se bosta v okolici New Yorka spopadli Francija in Švedska. Veliki favoriti so galski petelini, ki so na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih vedno zaigrali v finalu. Ko se je po kapetanu Kylianu Mbappeju strelsko prebudil še Ousmane Dembele, so Francozi še povečali število vročih orožij, s katerimi lahko prebijejo malodane vsako obrambo na svetu. To bo dvoboj na stadionu MetLife, kjer bo tudi finale. Mbappe in druščina imajo jasen cilj, da se nanj vrnejo 19. julija.

Na selektorski stolček se vrača Didier Deschamps, ki je izpustil zadnjo tekmo, saj je odpotoval v domovino na pogreb svoje matere. Morda se v obrambo vrne tudi William Saliba, ki mu nagaja hrbet, za mesto v napadu pa se bosta verjetno potegovala klubska soigralca pri PSG Desire Doue in Bradley Barcola. To so sladke težave francoskega selektorja, ki se po tem mundialu poslavlja z odgovornega položaja.

New York je danes poln francoskih in švedskih navijačev. Tako so privrženci galskih petelinov prečkali Brooklynski most. Foto: Reuters

Švedski obrambi ne bo lahko. Že tako je oslabljena, saj Isak Hien ne bo več mogel pomagati soigralcem na tem mundialu. Na njegovo mesto bo najverjetneje stopil Bijolov soigralec pri Leedsu Gabriel Gudmundsson. Tudi Švedi imajo zvezdniško moč v napadu. Alexander Isak in Viktor Gyökeres sta najmočnejši imeni vsaj na papirju, na tem SP 2026 pa največ zadetkov vseeno dosega Anthony Elanga.

Azteca je mehiška trdnjava, sodi Slovenec

Slavko Vinčić bo v Mehiki sodil tretjo tekmo na SP 2026. Foto: Guliverimage Ob 3. uri zjutraj se začenja še spektakel na stadionu Azteca v prestolnici Mehike, na katerem bo glavni sodnik Slavko Vinčić. Mehičani so v skupinskem delu nanizali tri zmage, si z devetimi točkami napolnili samozavest, zdaj pa prihaja najtežji izpit. Ekvador je blestel v južnoameriških kvalifikacijah, na SP 2026 pa bo ponesrečenem začetku ujel zalet tik pred zdajci in si z zmago nad Nemčijo utrl pot med najboljših 32.

Mehika zdaj sanja o prvi zmagi v izločilnem delu SP po letu 1986. Tudi takrat je zmagala na domačih tleh. Ekvador z vročekrvnim selektorjem, svetlolasim Argentincem Sebastianom Beccacecejem, bo vse prej kot lahek tekmec. To bo njuna 28. medsebojna tekma, do zdaj ima bistveno več uspehov Mehika (15 zmag), Ekvador pa je zmagal le štirikrat. Na svetovnem prvenstvu sta se že srečala leta 2002, ko je bila z 2:1 boljša Mehika.

Navijači Ekvadorja bodo danes v veliki manjšini na srečanju v Ciudadu de Mexicu. Foto: Reuters

Stadion Azteca, na katerem se bo stiskalo 80 tisoč fanatičnih navijačev, predstavlja domačo nogometno trdnjavo. Mehika je od leta 1966 na njem izgubila le dvakrat. Na zadnjih 24 tekmah je nepremagana. Če upoštevamo tekme, ni Mehika doživela poraza že 11 dvobojev zapored, v tem obdobju pa je prejela skupno le dva zadetka! Mehika je bila tudi edina ekipa, ki je osvojila maksimalno število v skupinskem delu SP 2026 brez prejetega zadetka.

Najboljši strelci:



6 – Messi (Argentina)

4 – Dembele (Francija), Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kane (Anglija), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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SP 2026, 19. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

30. junij, torek:

Spored šestnajstine finala SP 2006: Nedelja, 28. junij Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0) Ponedeljek, 29. junij Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)

Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1) Torek, 30. junij Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)

19.00 Dallas: Slonokoščena obala – Norveška

23.00 New York/New Jersey: Francija – Švedska Sreda, 1. julij 3.00 Ciudad de Mexico: Mehika – Ekvador

18.00 Atlanta: Anglija – DR Kongo

22.00 Seattle: Belgija – Senegal Četrtek, 2. julij 2.00 San Francisco/Santa Clara: ZDA – Bosna in Hercegovina

21.00 Los Angeles: Španija – Avstrija Petek, 3. julij 1.00 Toronto: Portugalska – Hrvaška

5.00 Vancouver: Švica – Alžirija

20.00 Dallas: Avstralija – Egipt Sobota, 4. julij 0.00 Miami: Argentina – Zelenortski otoki

3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana