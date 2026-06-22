Messi lovi "solo rekord", v Kaliforniji tekma s slovenskim pridihom

Ponedeljkovo dogajanje na nogometnem svetovnem prvenstvu se bo začelo ob 19. uri po slovenskem času, ko se bosta v Arlingtonu pomerili Argentina in Avstrija. Lionel Messi lahko z golom, že 17. na svetovnih prvenstvih, postane samostojni rekorder po številu zadetkov na svetovnih prvenstvih. Trenutno si rekord deli z Miroslavom Klosejem. Prav daleč za njima pa ni Kylian Mbappe (14), ki bo z rojaki drugo zmago lovil ob 23. uri, ko jim bodo nasproti stali Iračani. Glavno sodniško besedo na tekmi v Santa Clari (v torek ob 5.00 po slovenskem času) med Jordanijo in Alžirijo bo imel Slavko Vinčić.

Branilci naslova Argentinci so svetovno prvenstvo odprli z zmago s 3:0 nad Alžirijo, pod vse tri zadetke se je podpisal Lionel Messi in se s hat-trickom izstrelil do rekorda v številu golov na SP. S 16 zadetki si rekord trenutno deli z Miroslavom Klosejem, danes pa lahko postane samostojni rekorder, če bo zadel proti Avstrijcem.

Slovenski severni sosedi, ki na svetovnem prvenstvu igrajo prvič po 28 letih, so začeli zmagovito. S 3:1 so premagali Jordanijo in osvojili pomembne točke v boju za napredovanje iz skupine. Tekma med Argentino in Avstrijo se bo v Teksasu začela ob 19. uri.

Francozi bodo drugo zmago in napredovanje iskali proti Iraku. Foto: Reuters

Ob 23. uri bo pestro v Philadelphii, kjer bo na delu še en odlični strelec. Kylian Mbappe bo z galskimi petelini po zmagi nad Senegalom drugo zmago na prvenstvu lovil proti Iraku. Ta ima na računu nič točk, visoko je izgubil proti Norveški (1:4). Mbappe je trenutno pri 14 zadetkih na svetovnih prvenstvih, tako da se tudi on na letošnjem nogometnem spektaklu spogleduje z rekordnimi številkami.

Foto: Reuters

Skandinavci, pri katerih je Erling Haaland ob polnem izkupičku točk na uvodnem obračunu z Irakom dosegel dva gola v 14 minutah, se bodo v torek ob 2. uri po slovenskem času pomerili s Senegalom.

Slavko Vinčić bo po tekmi Brazilija – Maroko delil pravico na tekmi med Jordanijo in Alžirijo. Foto: Reuters

Zadnja tekma dneva bo ob 5. uri, ko bosta prve točke na letošnjem prvenstvu lovili Jordanija in Alžirija. Obračun v Kaliforniji bo imel tudi slovenski pridih, saj bo pravico drugič delil Slavko Vinčić, v vlogah pomočnikov bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik pa bo Oshane Nation z Jamajke. Vinčić je pred dnevi sodil tekmo Brazilija – Maroko.

Najboljši strelci: 3 – David (Kanada), Messi (Argentina), Undav (Nemčija)

2 – Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), Gakpo (Nizozemska), Haaland (Norveška), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kamada (Japonska), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Manzambi (Švica), Mbappe (Francija), Oyarzabal (Španija), Saibari (Maroko), Summerville (Nizozemska), Ueda (Japonska), Vinicius Junior (Brazilija)

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SP 2026, 12. tekmovalni dan:

22. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):

23. junij, torek (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine I

Lestvica skupine J

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