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Avtor:
STA

Nedelja,
19. 7. 2026,
20.40

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu FIFA Donald Trump Gianni Infantino

Nedelja, 19. 7. 2026, 20.40

9 minut

Finale SP 2026

Infantinu in Trumpu bodo pokazali rdeči karton

Avtor:
STA

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Gianni Infantino | Gianni Infantino | Foto Reuters

Gianni Infantino

Foto: Reuters

Pred drevišnjo finalno tekmo svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo na stadionu MetLife v East Rutherfordu, ki se bo pričela ob 21. uri, se v režiji nogometnih navijačev obeta simboličen protest proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in predsedniku Mednarodne nogometne zveze Gianniju Infantinu.

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Predstavniki spletne platforme finalredcard.com so nogometnim privržencem na poti do stadiona delili rdeče kartone, na katerih je natisnjena QR koda. Organizatorji protesta so navijače pozvali, da naj jih med podelitvijo pokala dvignejo v zrak in tako izrazijo nasprotovanje Trumpu in Infantinu.

Donald Trump in Gianni Infantino | Foto: Reuters Donald Trump in Gianni Infantino Foto: Reuters "Po pregledu posnetka je zaradi politične korupcije in zlorabe predsedniškega položaja odločitev jasna, oba si zaslužita rdeči karton," je zapisano na spletni strani, ki so jo ustanovili umetniki, aktivisti in zagovorniške skupine, potem ko so jih razhudile nekatere odločitve Trumpa in Infantina na letošnjem mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Trump in Infantino sta se v zadnjih dveh tednih znašla pod plazom kritik zaradi odločitve, da ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu po prejetem rdečem kartonu odpravijo prepoved nastopa. Tako je lahko zaigral na tekmi osmine finala proti Belgiji. Odprava kazni, ki je v novejši zgodovini svetovnih prvenstev brez primere, je sledila Trumpovemu telefonskemu pogovoru z Infantinom. Predsednik Fife je zanikal, da bi pogovor vplival na to odločitev.

Balogun je nato nastopil na tekmi v Seattlu, ameriška reprezentanca pa je kljub temu izgubila z 1:4.

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