Prekrasen ognjemet v Katarju! Obeta spektakel in pol.

Od danes pa vse do 18. decembra bodo ljubitelji nogometa prišli na svoj račun, saj se bodo največji asi na svetu, tisti, ki imajo srečo z zdravjem in so se z reprezentancami prebili na zaključni turnir v Katarju, potegovali za naslov svetovnega prvaka. Kot prva bosta led prebila azijski prvak Katar in južnoameriški predstavnik Ekvador, ki bo na svetovnem prvenstvu nastopil že četrtič, kar ga navdaja z bogatejšimi izkušnjami od gostiteljev.

Slovenija je pred osmimi meseci remizirala s Katarjem. Foto: Guliverimage

Katar je edini novinec na letošnjem svetovnem prvenstvu. Če bo danes izkoristil prednost domačega igrišča in premagal Ekvadorce, bo postal prvi novinec na SP, ki je dobil prvo tekmo po letu 2002. Takrat je Senegal presenetil Francijo, nato pa novincem na krstnih dvobojih na SP ni več uspelo okusiti sladkosti zmage.

V Dohi je v soboto plenil pozornost ognjemet:

Fireworks display in Doha 🇶🇦 ahead of the opening World Cup game tomorrow.pic.twitter.com/SSSJzLEEuF — FIFA World Cup 2022 (@2022_QatarWC) November 19, 2022

The firework show in Qatar lit up the sky 🎆🎇 pic.twitter.com/bRRwZl8YQ7 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 19, 2022

Najdražje in najbolj kontroverzno svetovno prvenstvo v zgodovini bo potekalo v bogati arabski državi. Katar se je vrsto let brez rezultatskega pritiska, saj je bil kot gostitelj že neposredno uvrščen na tekmovanje, pripravljal na letošnji vrhunec. Igral je veliko prijateljskih tekem, nekatere tudi za zaprtimi vrati in večinoma premagoval tekmece. Nazadnje je bil tako boljši do Albanije.

Letos se je Katar pomeril tudi s Slovenijo, obračun pa se je končal brez zadetkov. Katar si se je s svojo predstavo prislužil čestitke slovenskega selektorja Matjaža Keka. Leta 2019 je postal azijski prvak, v finalu je bil boljši do Japonske (3:1), tri leta pozneje pa bo skušal nadaljevati tradicijo uspešnih nastopov gostiteljev, ki so se v zgodovini SP na kar 13 od 21 uvrstili vsaj v polfinale.

Številni znani glasbeni gostje

Nogometaš William Pacho in selektor Gustavo Alfaro na zadnjem treningu Ekvadorja nista skrivala dobre volja. Foto: Reuters ''Igrali bomo proti ekipam, ki so že nastopale na svetovnih prvenstvih, ter postale afriški prvak (Senegal). Ekipe imajo v svojih vrstah ogromno igralcev, ki spadajo v svetovni vrh, ter imajo izkušnje z igranjem na SP in ligi prvakov,'' je 46-letni španski strokovnjak Felix Sanchez, ki vodi Katar, dal vedeti, kako pomembne so lahko izkušnje. Katarci jih bodo na SP nabirali prvič, a bodo računali na pomoč domačega podnebja in občinstva.

Ta bo danes napolnilo tribune stadiona v Al Bajtu, ki sprejme okrog 60 tisoč gledalcev. Pred tekmo bo namreč v ospredju dogajanja otvoritvena slovesnost, na kateri ne bo manjkalo glasbenih gostov.

Uradno himno ''Tukoh Taka'' izvajajo Maluma, Nicki Minaj in Myriam Fares, nastopil naj bi član zvezdniške južnokorejske skupine BTS Jeon Jungkook, tako da bodo na svoj račun prišli vsi ljubitelji K-popa. Nastopili bi lahko še ameriška skupina Black Eyed Peas, Kolumbijec J Balvin, Nigerijec Patrick Nnaemeka Okorie aka Patoranking in ameriški raper Lil Baby, indijska igralka in plesalka Nora Fatehi, morda se podobno kot pri odprtju SP 2018 v Rusiji Robbie Williams, v govoricah se omenja tudi David Guetta …

Čast sojenja na prvi tekmi SP 2022 bo prejel Italijan Daniele Orsato. V veliko pomoč mu bo najsodobnejša tehnologija za ugotavljanje nedovoljenih položajev. Foto: Reuters

Verjetni začetni postavi: Katar: Saad Alsheeb, Boualem Khoukhi, Bassam Alrawi, Abdelkarim Hassan, Pedro Miguel, Abdulaziz Hatem, Hassan Alhaydos, Karim Boudiaf, Homam Ahmed, Almoez Ali, Akram Afif Ekvador: Alexander Dominguez, Robert Arboleda, Felix Torres, Piero Hincapie, Pervis Estupinan, Jhegson Mendez, Moises Caicedo, Gonzalo Plata, Jose Cifuentes, Romario Ibarra, Enner Valencia

V skupini A nastopata še Senegal in Nizozemska, ki pa se bosta pomerila v ponedeljek.