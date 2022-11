Kaj nas čaka danes v Katarju? Kar tri poslastice.

Drugi dan SP 2022 v Katarju bodo odigrane tri tekme. Ob 14. uri se bosta v prvi tekmi skupine B spopadla Anglija in Iran, tri ure pozneje bosta na delu Senegal in Nizozemska, v večernem terminu pa bo svetovna nogometna javnost z zanimanjem spremljala obračun med ZDA in Walesom.

Po uvodnem dnevu, v katerem je Ekvador pokvaril načrte bogatim gostiteljem in Katar premagal z 2:0, se bo v ponedeljek prvič na letošnjem SP 2022 predstavilo šest udeležencev, od torka pa bodo ljubitelji nogometa, vsaj kar zadeva skupinski del, vsakodnevno uživali v kar štirih tekmah.

Otoški mediji z nestrpnostjo čakajo začetek SP 2022 za tri leve, od katerih pričakujejo ogromno. Gareth Southgate je v Rusiji popeljal Angleže do četrtega mesta, zdaj želi narediti še korak naprej. Nekdanji svetovni prvaki (1966), polni zvezdnikov, ki igrajo v najmočnejših angleških klubih, edini legionar je izjemni najstnik Jude Bellingham (Borussia Dortmund iz Nemčije), so veliki favoriti. Iran je do vstopnice za SP 2022 popeljal Hrvat Dragan Skočić, pred leti tudi trener Interblocka. Nekaj časa mu je pomagal tudi Slovenec Toni Usnik, nato pa je strateg z Reke v začetku septembra, le tri mesece pred začetkom SP, prejel odpoved. Zamenjal ga je izkušeni Portugalec Carlos Queiroz, stari znanec svetovnih prvenstev, ki želi za začetek presenetiti eno najmočnejših evropskih reprezentanc. Dvoboj se bo začel ob 14. uri.

Verjetni začetni enajsterici: Anglija: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Foden; Kane.

Iran: Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi; Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Jahanbakhsh, Taremi, Amiri

Louis van Gaal je leta 2014 popeljal Nizozemsko do tretjega mesta na SP v Braziliji. Foto: Reuters Ob 17. uri se bosta v drugi tekmi prvega kroga skupine A v boj za točke spustila Senegal in Nizozemska. Aktualni afriški prvak je tik pred začetkom SP doživel velik udarec, saj je moral najboljši igralec Sadio Mane (Bayern) zaradi poškodbe odpovedati nastop v Katarju. Selektor Aliou Cisse bo poskušal zapolniti vrzel v napadu in najti rešitev, ki bi obrambi Nizozemske, ki ji kraljuje nekdanji Manejev soigralec Virgil van Dijk, povzročala čim več težav.

Tulipani se na svetovni oder vračajo po osmih letih. V Rusiji jih leta 2018 ni bilo, pod vodstvom izkušenega Louisa van Gaala pa načrtujejo odmeven rezultat. Pred osmimi leti jih je v Braziliji popeljal kar do tretjega mesta. Zaradi poškodbe stegenske mišice na prvi tekmi SP še ne bo mogel nastopiti Memphis Depay.

Verjetni začetni enajsterici: Senegal: E. Mendy; Sabaly, Cisse, Koulibaly, Ballo-Toure; Kouyate, N. Mendy, I. Gueye; I. Sarr, Dia, Diatta

Nizozemska: Pasveer; Timber, Van Dijk, Ake; Frimpong, F. De Jong, Koopmeiners, Blind; Klaassen; Gakpo, Bergwijn

Gareth Bale, ki poleg nogometa obožuje tudi igranje golfa, bo nastopil na prvem SP v karieri. Foto: Reuters Zvečer bodo navijači Walesa čutili poseben ponos. Zmaji, njihovi ljubljenci, bodo zaigrali prvič na svetovnem prvenstvu po sušnih 64 letih. Pomerili se bodo z Američani, ki jih je pred štirimi leti zelo potrl neuspeh v kvalifikacijah. Takrat je reprezentanca ZDA izpustila nastop na SP prvič po letu 1986.

Prvi zvezdnik Američanov Christian Pulisic, ki igra pri Chelseaju, zelo dobro pozno najboljše nogometaše Walesa. Valižani so jo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022 zagodli Avstrijcem in Ukrajincem. Še posebej motiviran bo 33-letni Gareth Bale, saj bo prvič nastopil na SP, navijače ZDA pa je spravila v dobro voljo novica, da sta Weston McKennie in Sergino Dest odpravila zdravstvene težave in bosta pripravljena za nastop.