Izjemno, najbolj vroči slovenski najstnik dočakal največjo čast

Selektor Tomaž Kavčič se je odločil, da bo na seznam kandidatov za tekmi lige narodov proti Norveški in Cipru dodal tudi Jako Bijola, v tem trenutku najbolj vročega slovenskega nogometnega najstnika. Sprva je bilo mišljeno, da bo 19-letni Korošec pomagal izbrani vrsti do 21 let, a so zdravstvene težave Kevina Kampla in Benjamina Verbiča poskrbele, da ga je Kavčič vpoklical med najboljše.

Ko je Jaka Bijol, ki bo šele v začetku prihodnjega leta dopolnil okroglih 20 let, poleti podpisal pogodbo z moskovskim CSKA, se mu je življenje obrnilo za skoraj 180 stopinj. Z ruskim velikanom je najprej osvojil superpokal, se nato dokazoval v vedno močnejšem prvenstvu, za piko na i pa je poskrbela liga prvakov.

Takšen je bil dogovor med selektorjema

Mladi Korošec bo prvič treniral z najboljšimi nogometaši Slovenije. Foto: Getty Images Debitantski nastop je vpisal na gostovanju pri češkem prvaku Viktorii v Plznu (2:2), v torek pa je presenetil svet z domačo zmago nad branilcem naslova madridskim Realom. Beli baletniki so padli na štadionu Lužniki (1:0), mladi Slovenec pa je odigral vso tekmo in za nastop prejel visoke ocene. To ni ušlo selektorju Tomažu Kavčiču, ki se je zaradi odpovedi znašel v težavah, saj med kandidati za prihajajoči tekmi lige narodov proti Norveški (13. oktobra v Oslu) in Cipru (16. oktobra v Ljubljani) ni Jana Oblaka, Jasmina Kurtića in Tima Matavža.

Ponudila se je priložnost, da bi o najstniku, ki navdušuje v ruski prestolnici, resneje razmislil tudi selektor Kavčič, a se je v dogovoru s strategom mlade reprezentance Primožem Gliho odločil, da bo raje pomagal izbrani vrsti do 21 let. Je pa Kavčič dodal, da se bo Bijol, takšen je tudi dogovor med selektorjema, preselil med članske reprezentance, če bodo na treningih nastopile dodatne težave z nogometaši. Bijol je bil prva zamenjava, prvi na čakalni listi.

Ni mu bilo treba čakati niti do ponedeljka, ko se bo Kavčičeva četa zbrala na Gorenjskem, ampak le do petka, ko je Nogometna zveza Slovenije potrdila, da se Bijol seli med najboljše. Selektor Kavčič se je tako odločil zaradi lažjih težav z zdravjem Kevina Kampla (viroza) in Benjamina Verbiča (poškodba mišice), zaradi katerih sta izpustila četrtkova dvoboja lige Europa z RB Leipzigom oziroma kijevskim Dinamom. Ni želel tvegati, ampak ohraniti močno konkurenco za mesta, ki vladajo v zvezni vrsti.

Selekor Tomaž Kavčič je v dogovoru s Primožem Gliho v A-reprezentanco vpoklical mladega reprezentanta Jako Bijola. Bijol, o katerem je selektor razmišljal že pred zborom, a ga je prepustil U21, je vpoklican zaradi lažjih težav z zdravjem Kampla (viroza) in Verbiča (zadnja loža). pic.twitter.com/dlR9hxhSJR — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 5, 2018

Bijol je tako po sanjskem tednu, v katerem je premagal bele baletnike, v nedeljo pa ga čaka še veliki derbi ruskega prvenstva, ko se bo udaril z branilcem naslova Lokomotivom iz Moskve, doživel še eno čast. Največjo, kar se tiče državnega dresa. Prvič v karieri se bo udeležil priprav članske reprezentance in ji poskušal pomagati do boljših rezultatov v ligi narodov, kjer so v svoji skupini po nesrečnih porazih z Bolgarijo in Ciprom (obakrat z 1:2) pristali na zadnjem mestu.