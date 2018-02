Jan Oblak bi si lahko med tekmo naročil peto pivo

Slovenski nogometaši na delu v tujini

V nedeljo je bilo na delu kar nekaj slovenskih reprezentantov, ki si nogometni kruh služijo v tujini. Josip Iličić je spet navdušil v prvi italijanski ligi. Branilec Nejc Skubic je dosegel nov gol v prvi turški ligi. Jan Oblak se je v prvi španski ligi veselil nove nedotaknjene mreže in zmage na derbiju kroga.

Miha Zajc je v zadnjih petih prvenstvenih tekmah v majici Empolija dosegel dva gola in prispeval kar pet podaj. Foto: Getty Images

Slovenska trenerja, ki delata v tujini:

Matjaž Kek: hrvaško prvenstvo trenutno miruje. Nadaljevalo se bo 11. februarja. Rijeka, ki brani naslov, je po prvem delu hrvaškega prvenstva četrta. Na 20 tekmah je osvojila 35 točk. Za vodilnim Dinamom iz Zagreba zaostaja 15 točk.

Slaviša Stojanović: tudi latvijsko prvenstvo miruje. Lani je nekdanji slovenski selektor Rigo v prvenstvu popeljal do tretjega mesta in preboja v Evropo, v pokalnem tekmovanju pa je izgubil v finalu. Najverjetneje bo Rigo vodil tudi v prihodnji sezoni, ki se začne marca.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Jan Oblak je bil na derbiju španske lige med Atleticom in Valencio nekoliko nepričakovano brez dela. Foto: Reuters

Vratarji:

Vid Belec: sobotno prvo tekmo 23. prvenstvenega kroga italijanske prve lige svojega novega kluba Sampdorie, h kateremu je prestopil na zadnji dan zimskega prestopnega roka, si je ogledal s tribun, saj je bil zaradi rdečega kartona v prejšnjem krogu kaznovan. Moštvo iz Genove je pred domačimi navijači remiziralo z 1:1 proti Torinu.

Jan Koprivec: tudi po odhodu Luke Elsnerja Pafosu še naprej ne gre. Med tednom je doživel še šesti zaporedni poraz, v prvi ciprski ligi zmage ne pozna že neverjetnih enajst tekem v nizu. Morda jo dočaka v torek, ko ga ob 16. uri čaka gostovanje pri Arisu.

Jan Oblak: v derbiju 22. kroga španske prve lige je v nedeljo pomagal Atleticu do zmage nad Valencio z 1:0 in s tem Madridčane utrdil na drugem mestu lestvice. Atletico je zmanjšal zaostanek za vodilno Barcelono na devet točk, pred tretjim mestom, na njem je prav Valencia, pa ima zdaj prav tako devet točk naskoka. Slovenski vratar je vnovič ohranil nedotaknjeno mrežo, na 22 tekmah je prejel le devet golov in je po tem statističnem podatku najboljši vratar v ligi. Je pa res, da tokrat ni imel prav veliko dela. Gostje v njegova vrata niso usmerili niti ene žoge. "Lahko bi si naročil že peto pivo," je njegov tokratni nastop, v katerem je bil več ali manj le opazovalec dogajanja na igrišču, hudomušno pospremil eden izmed navijačev Atletica.

Veselje Nejca Skubica po zadetku, že njegovem šestem prvenstvenem v tej sezoni. Foto: Reuters

Branilci:

Boštjan Cesar: Chievo je v nedeljo izgubil z 0:1 v gosteh pri Atalanti v Bergamu. Verončani zmage ne poznajo že devet prvenstvenih tekem v nizu. Tokrat je zanje nastopil tudi kapetan Slovenije, ki je zaigral v drugem polčasu. Ko je prišel na igrišče, je bil izid še 0:0.

Antonio Delamea Mlinar: New England Revolution se po rednem delu lige MLS, ki ga je bilo konec v drugi polovici lanskega oktobra, ni uvrstil v končnico. Prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi MLS, je lahko s prvo sezono v ZDA vseeno zelo zadovoljen. Navijači njegovega kluba so ga izbrali za najboljšega posameznika sezone. Nova sezona severnoameriške profesionalne lige se bo začela v začetku marca.

Bojan Jokić: rusko prvenstvo se bo nadaljevalo v začetku marca. Ufa bo tako v nedeljo, 4. marca, v 21. krogu gostila moskovski Dinamo.

Miha Mevlja: jesenski del sezone v ruski premier ligi je z Zenitom končal na drugem mestu. Zbral je osem prvenstvenih nastopov. Elitna ruska liga se bo nadaljevala v začetku marca.

Aljaž Struna: Palermo, ki se bori za napredovanje iz druge italijanske lige, je v petek doživel hud poraz pri Empoliju in izgubil z 0:4. Pirančan je igral vso tekmo in prejel rumeni karton.

Miral Samardžić: prvi del sezone v ruski premier ligi je z Anžijem Mahačkalo končal na 15., predzadnjem mestu. Zbral je deset prvenstvenih nastopov in zabil en gol. Elitna ruska liga se bo nadaljevala v začetku marca.

Nejc Skubic: s Konyasporom je v prvi turški ligi doma z 1:1 remiziral proti Istanbulu Basaksehirju, da je njegovo moštvo ostalo neporaženo, pa je poskrbel prav slovenski bočni branilec, ki je igral vso tekmo. V 92. minuti je namreč zadel in postavil končni izid. To je bil že njegov šesti prvenstveni gol v tej sezoni in je celo najboljši strelec svojega kluba. Pri Konyasporu nekdanjega zvezdnika Barcelone, Interja, Chelseaja in še nekaterih evropskih velikanov Samuela Eto'oja, ki je na zadnji dan zimskega prestopnega roka prišel v klub, še ni bilo na igrišču. Eden najboljših afriških nogometašev vseh časov si je tekmo ogledal s tribun.

Jasmin Kurtić na gostovanju pri Cagliariju ni mogel preprečiti poraza Spala. Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: pri nedeljskem porazu z 0:1 v prvi italijanski ligi v gosteh pri Atalanti v Bergamu je sodeloval od prve do zadnje minute.

Rene Krhin: z Nantesom je v nedeljo v prvi francoski ligi z 2:3 izgubil pri Caenu Jana Repasa. Spet je igral od prve do zadnje minute.

Jasmin Kurtić: v nedeljo je po dveh remijih v tretjem nastopu v dresu Spala, h kateremu je prišel pozimi, doživel prvi poraz. V gosteh pri Cagliariju je s soigralci klonil z 2:3. Odigral je vseh 90 minut.

Jan Repas: pri nedeljskem slovenskem derbiju v prvi francoski ligi, v katerem je njegov Caen doma s 3:2 premagal Nantes Reneja Krhina, ni sodeloval. Ni ga bilo niti na klopi domačih.

Rajko Rotman: z Götzepejem, ki je zadnji dan prestopnega roka prav tako poskrbel za zvenečo afriško okrepitev (prišel je nekdanji napadalec Chelseaja, Senegalec Demba Ba), bo v prvi turški ligi na delu šele v ponedeljek, ko bo ob 18. uri gostoval pri Trabzonsporju. Mariborčan naj bi tekmo začel na klopi za rezerve.

Benjamin Verbič: s kijevskim Dinamom, v katerega je za štiri milijone evrov prišel pozimi, se pripravlja na drugi del sezone, v katerem bo velikan ukrajinskega nogometa na vrhu prvenstvene lestvice lovil Šahtar Doneck. Ukrajinsko prvenstvo se bo nadaljevalo sredi februarja.

Tim Matavž ostaja pri devetih golih v prvi nizozemski ligi v tej sezoni. Foto: Getty Images

Napadalci:

Roman Bezjak: tik pred koncem zimskega prestopnega roka je dokončno zapustil Darmstadt, pri katerem je v prvem delu sezone odigral vsega 110 prvenstvenih minut in še 34 v pokalu. Podpisal je pogodbo s poljskim prvoligašem Jagiellonio Bialystok in moči združil z rojakoma, Nemanjo Mitrovićem, ki je tam že nekaj časa, ter Dejanom Lazarevićem, ki je v klub prišel pozimi. Zdaj se vsi skupaj pripravljajo na nadaljevanje sezone. Poljska prva liga, Jagiellonia je po prvem delu četrta in ima le dve točki zaostanka za vodilno varšavsko Legio, se bo nadaljevala prihodnji teden.

Josip Iličić: pri nedeljski zmagi Atalante z 1:0 v prvi italijanski ligi v Bergamu nad Chievom je bil po mnenju mnogih najboljši nogometaš na igrišču. Spet je blestel, dvakrat nevarno poizkusil, pripravil še nekaj priložnosti za soigralce in imel prste vmes tudi pri edinem golu. Po njegovem kotu z desne strani je Atalanta namreč zadela. Igral je 83 minut.

Tim Matavž: čeprav je bil zaradi nešportne poteze v 19. krogu prve nizozemske lige, s katero si je prislužil suspenz štirih tekem, kaznovan, je na zadnjih dveh tekmah Vitesseja nastopil, ker se je na odločitev tamkajšnje disciplinske komisije pritožil. Do razpleta pritožbe tako lahko igra, komisija pa naj bi o njegovem primeru razpravljala prihodnji torek.

V petek je Vitesseju pomagal do zmage z 2:0 nad njegovim nekdanjim klubom Groningenom. Igral je 85 minut, a ni zadel, tako da ostaja pri devetih prvenstvenih golih v tej sezoni. Na nov zadetek zdaj čaka štiri prvenstvene tekme.

Andraž Šporar: z novim klubom, slovaškim prvoligašem Slovanom iz Bratislave, h kateremu je malo za njim januarja prestopil tudi nekdanji soigralec iz Olimpije Kenan Bajrić, se na začetek drugega dela sezone (17. februar) pripravlja v Turčiji v Beleku. Prav tam, kamor so na osrednji del priprav prišli te dni tudi nogometaši Olimpije. Seveda sta reprezentančni napadalec in najverjetnejši skorajšnji reprezentančni branilec obiskala nekdanje soigralce.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na zadnjem reprezentančnem seznamu zdaj že nekdanjega selektorja Srečka Katanca za tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 proti Škotski v Ljubljani 8. oktobra lani. Novega selektorja Tomaža Kavčiča prva tekma čaka 23. marca, in sicer prijateljska tekma proti Avstriji v Celovcu.

Podaji Mihe Zajca za Empoli na tekmi proti Palermu (pri 0:38 in 0:55):

Gol Lea Štulca za Venezio na tekmi proti Bariju:

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini: