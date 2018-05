Kek sporoča, da še ni konec

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Kaj čaka slovenske nogometaše in trenerje na delu v tujini konec tedna? Matjaž Kek z Rijeko vztraja v boju za hrvaški naslov, a so njegove možnosti zelo majhne. Janu Oblaku se v Španiji nasmihata naslov podprvaka in lovorika zamora, Josip Iličić pa bo skušal v neposrednem dvoboju za Evropo z Atalanto prekrižati načrte slovitemu Milanu. Tim Matavž je na zadnjih petih tekmah dosegel kar šest golov.

Matjaž Kek upa na čudež

Matjaž Kek bo z Rijeko v nedeljo gostoval v Vinkovcih. Foto: Guliver/Getty Images Rijeka bo v nedeljo v 35. (predzadnjem) krogu hrvaškega prvenstva gostovala v Vinkovcih. Dvoboj med Cibalio in Kekovo četo se bo začel ob 17. uri. Gostitelji so v velikih težavah, saj so dva kroga pred koncem prvenstva na zadnjem mestu, tako da jim grozi neposreden izpad v drugo ligo. Če želi Rijeka zadržati možnosti za ubranitev naslova, mora v Slavoniji nujno osvojiti tri točke. Če jih ne bo, bo vodilni Dinamo, ki ima pred izbranci nekdanjega slovenskega selektorja štiri točke prednosti, takoj po zadnjem sodniškem pisku na dvoboju v Vinkovcih začel proslavljati nov naslov državnega prvaka. "Ni še konec. Vem, kakšen je pritisk, ko skušaš zadržati prednost pred tekmeci. Zanimivo bo do zadnjega,'' je prepričan Matjaž Kek. Dinamo bo tekmo predzadnjega kroga hrvaškega prvenstva odigral šele v ponedeljek, ko bo ob 18. uri gostoval v Rudešu. Simbolične možnosti za naslov prvaka ima tudi splitski Hajduk, ki pa bi za skok na prvo mesto potreboval dvojni čudež, spodrsljaje tako Dinama kot tudi Rijeke, pri kateri bo gostoval v zadnjem krogu.

Jan Oblak je v tej sezoni v španskem prvenstvu prejel le 20 zadetkov. Foto: Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: ponos slovenskega nogometa se pripravlja na naporen teden, v katerem bo naskakoval svojo prvo evropsko lovoriko. Atletico bo v sredo v Lyonu v finalu evropske lige obračunal z Marseillom, pred tem pa čaka izbrance Diega Simeoneja še prvenstvena obveza. V soboto bo v predzadnjem krogu španskega prvenstva ob 18.30 gostoval pri mestnem tekmecu Getafeju. Rdeče-beli želijo zadržati drugo mesto. Pred Realom imajo tri točke prednosti, zaradi finala evropske lige pa bi lahko Argentinec na klopi Atletica spočil kar nekaj zvezdnikov. Bo med njimi tudi slovenski vratar, ki je v tej sezoni v španskem prvenstvu prejel le 20 zadetkov in se mu nasmiha že tretja zaporedna lovorika zamora? Ker je branil že na več kot 28 tekmah, je s tem izpolnil pogoj, da lahko sodeluje v izboru za prestižno lovoriko, ki jo španski športni dnevnik Marca vsako leto podeli čuvaju mreže z najmanjšim številom prejetih zadetkov. Edini resen tekmec za lovoriko, Nemec Marc-Andre ter Stegen, jih je pri prvaku Barceloni (s tekmo manj) prejel 23.

Vid Belec: Sampdoria bo v nedeljo ob 20.45 gostila Napoli. Če bo preprečila gostom iz Neaplja, da bi v Genovi osvojili vse tri točke, bi s tem pomagali Juventusu, ki bi lahko (že sedmič zapored) postal italijanski prvak tudi v primeru poraza na derbiju 37. kroga serie A proti Romi v Rimu. Odkar se je Belec pozimi preselil k Sampdorii, še ni debitiral med vratnicama kluba, za katerega je pred leti zelo uspešno igral nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec.

Jan Koprivec: Pafos bo zadnjo tekmo sezone odigral v nedeljo, ko bo ob 16. uri gostoval pri Doxi Katokopii. To bo zadnji krog ciprskega prvenstva v skupini za obstanek, v kateri se Pafos poteguje za končno 10. mesto na Cipru. Obstanek si je že zagotovil. Primorec na zadnjih tekmah ni branil, ampak je predstave soigralcev spremljal s klopi.

Luka Krajnc s Frosinonejem v serie B zaseda drugo mesto. Če bi ga zadržal do konca sezone, bi napredoval v prvo ligo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Branilci:

Kenan Bajrić: Slovan iz Bratislave si je na Slovaškem že zagotovil Evropo s pokalnim naslovom. V prvenstvu je tri kroge pred koncem na tretjem mestu. V soboto bo gostoval pri moštvu DAC 1904 Dunajska Streda, sosedu z razpredelnice, ki zaseda drugo mesto. Derbi kroga se bo začel ob 17.45.

Jure Balkovec: Bari bo v 41. (predzadnjem) krogu druge italijanske lige v soboto ob 15. uri gostoval pri neposrednem tekmecu za napredovanje Parmi. Udarili se bosta ekipi, ki kandidirata za končno uvrstitev med najboljših osem. Klubi, razporejeni med tretjim in osmim mestom, bodo nadaljevali sezono v play-offu za napredovanje.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije bo v zadnjem krogu ruskega prvenstva branil šesto mesto v nedeljo ob 13. uri, ko se bo doma pomeril s Tosnom, novopečenim pokalnim zmagovalcem, ki pa mu v prvenstvu ne gre vse po načrtih, tako da se spogleduje z izpadom.

Luka Krajnc: Frosinone se v drugi italijanski ligi krčevito bori za drugo mesto in neposredno napredovanje v prvo ligo. V soboto bo v 41. krogu, v serie B se igra skupno 42 krogov, gostoval pri Entelli, ki se bori za obstanek. Dvoboj se bo začel ob 15. uri.

Miha Mevlja: Zenitu se nasmiha peto mesto, ki vodi v kvalifikacije za evropsko ligo. V zadnjem krogu ga bo skušal zadržati. Ne bo imel težjega dela, saj prihaja v St. Peterburg najslabši ruski prvoligaš SKA Kabarovsk.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia iz Bialystoka bo v nedeljo v skupini za prvaka na Poljskem gostovala v Lubinu. Dvoboj med Zaglebiejem in Jagiellonio se bo začel ob 18. uri, rumeno-rdeči pa za vodilno varšavsko Legio dva kroga pred koncem prvenstva zaostajajo tri točke.

Aljaž Struna: tretjeuvrščeni Palermo, ki se poteguje za drugo mesto v drugi italijanski ligi - ta ob koncu sezone prinaša neposredno uvrstitev v prvo ligo -, bo v 41. krogu serie B ob 15. uri gostil Ceseno. Palermo za drugouvrščenim Frosinonejem zaostaja le točko.

Nejc Skubic: s Konyasporom se je po dobrih rezultatih v zadnjem času dvignil nad mesta, ki ob koncu sezone vodijo v drugo ligo, a ga v prvi turški ligi še vedno čaka precej dela, da si zagotovi obstanek. V soboto bo v predzadnjem krogu turškega prvenstva ob 18. uri gostil Göztepe. Obeta se slovenski obračun, saj barve gostov brani Rajko Rotman.

Josip Iličić se bo konec tedna potegoval za ligo Europa, Kevin Kampl pa za ligo prvakov. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Vezisti:

Valter Birsa: moštvo iz Verone se krčevito bori za obstanek med italijansko elito. V nedeljo bo iskal dragocene točke na gostovanju v Bologni. Dvoboj se bo začel ob 15. uri. Primorec je v tej sezoni za Chievo prispeval tri zadetke in šest podaj. Po napovedih italijanskih medijev ga bo trener uvrstil v začetno enajsterico.

Domen Črnigoj: Lugano si je v Švici že zagotovil obstanek. V predzadnjem krogu švicarskega prvenstva bo gostoval pri prvaku Young Boys. Dvoboj v Bernu se bo začel ob 18. uri.

Josip Iličić: Atalanta za šestim mestom, ki prinaša Evropo, zaostaja za točko. V nedeljo jo ob 18. uri čaka izjemno pomembno srečanje, saj se bo v Bergamu pomerila z neposrednim tekmecem Milanom, ki je med tednom izgubil finale pokala proti Juventusu z 0:4. Če bi ostal praznih rok še pri Iličiću in druščini, bi lahko ostal celo brez Evrope. Kranjčan je v tej sezoni eden najboljših posameznikov v serie A. Prispeval je že 11 zadetkov in sedem podaj.

Kevin Kampl: novopečeni očka z Leipzigom še upa na preboj med štiri najboljše nemške klube, a ni odvisen le od lastnih rezultatov. Rdeči biki bodo v zadnjem krogu bundeslige v soboto ob 15.30 gostovali pri berlinski Herthi, ki se je utaborila na sredini razpredelnice. Če bi Leipzig v soboto zbral več točk od Hoffenheima, ki se bo v neposrednem obračunu za ligo prvakov udaril z Borussio Dortmund, bi si zagotovil nastop v ligi prvakov v sezoni 2018/19.

Rene Krhin: Nantes bo v 37. krogu francoskega prvenstva v soboto ob 21. uri gostoval pri Angersu. Zdravstveno stanje slovenskega zveznega igralca, ki je prejšnji teden po nekajtedenski odsotnosti že sedel na klopi za rezervne igralce, je vedno boljše.

Jasmin Kurtić: SPAL ima dva kroga pred koncem sezone pred Cagliarjem, ki zaseda 18. mesto, ta pa že vodi v drugo ligo, dve točki prednosti. Klub iz Ferrare si še ni zagotovil obstanka. Pomemben korak lahko naredi v nedeljo, ko bo ob 15. uri gostoval pri Torinu.

Rajko Rotman: z Götzepejem je v prvi turški ligi po 32 nastopih na šestem mestu in se poteguje za nastop v Evropi. V soboto ga čaka gostovanje pri Konysporju, kjer igra njegov reprezentančni soigralec Nejc Skubic.

Leo Štulac: z Venezio, ki je pod vodstvom Pippa Inzaghija po nizu odličnih rezultatov poskočila na peto mesto in še upa na uvrstitev na prvi dve mesti, ki vodita neposredno v prvo ligo (če bo uvrščena med tretjim in osmim mestom, bo zaigrala v končnici za napredovanje), bo v soboto ob 15. uri gostoval pri Cremoneseju. To bo dvoboj predzadnjega kroga serie B. Nekdanji nogometaš Kopra je v tej sezoni dosegel že šest zadetkov. V Cremoni se bo skušal med strelce vpisati že na četrti zaporedni tekmi.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev dva kroga pred koncem ukrajinskega prvenstva za vodilnim Šahtarjem zaostaja pet točk. Če želi ostati v boju za naslov do zadnjega kroga, bo moral v nedeljo v gosteh premagati Zoryjo iz Luganska, hkrati pa upati, da Šahtar ne premaga Veresa. Tako Vojničan za uresničitev sanj potrebuje velik čudež, saj je Veres Rivne najslabši udeleženec skupine za prvaka v Ukrajini. Verbič je med tednom ostal praznih rok v finalu ukrajinskega pokala. Z 0:2 je izgubil prav proti Šahtarju, ki se mu nasmiha dvojna krona.

Miha Zajc: z Empolijem, za katerega je v tej sezoni zabil že osem prvenstvenih golov in prispeval 11 podaj, si je že štiri kroge pred koncem zagotovil vrnitev v prvo italijansko ligo. Empoli si je zagotovil naslov drugoligaškega prvaka. V soboto bo v predzadnjem krogu ob 15. uri gostoval pri Brescii.

Tim Matavž je v izjemni strelski formi. Na zadnjih petih srečanjih se je vselej vpisal med strelce. Dosegel je kar šest zadetkov. Foto: Getty Images

Napadalci:

Robert Berić: odkar se je pozimi vrnil v Saint Etienne, je v njegovem dresu na 13 tekmah zabil že sedem golov in je eden najbolj zaslužnih, da se njegov klub poteguje za nastop v evropski ligi. V soboto ga čaka zahtevna preizkušnja, saj bo v predzadnjem krogu francoskega prvenstva gostoval pri Monacu. Dvoboj se bo začel ob 21. uri, Monaco pa potrebuje točke, saj se z Lyonom in Marseillom poteguje za drugo (oziroma tretje) mesto, ki pelje v ligo prvakov.

Roman Bezjak: Jagiellonia iz Bialystoka bo v nedeljo v skupini za prvaka na Poljskem gostovala v Lubinu. Dvoboj med Zaglebiejem in Jagiellonio se bo začel ob 18. uri, rumeno-rdeči pa za vodilno varšavsko Legio dva kroga pred koncem prvenstva zaostajajo tri točke.

Tim Matavž: Vitesse je na dobri poti, da si zagotovi nastop v kvalifikacijah za evropsko ligo. V soboto bo ob 18.30 pred domačimi gledalci v Arnhemu odigral povratno tekmo končnice proti ADO Den Haagu, ki ga je na prvi tekmi premagal kar s 5:2, tako da bo branil ogromno prednost. Med strelce se je vpisal tudi Matavž in nadaljeval izjemen niz, saj je na zadnjih petih tekmah dosegel kar šest golov. Zdaj se mu ponuja priložnost, da vroči strelski niz še podaljša.

Andraž Šporar: Slovan iz Bratislave si je na Slovaškem že zagotovil Evropo s pokalnim naslovom. V prvenstvu je tri kroge pred koncem na tretjem mestu. V soboto bo gostoval pri moštvu DAC 1904 Dunajska Streda, sosedu z razpredelnice, ki zaseda drugo mesto. Derbi kroga se bo začel ob 17.45. Nekdanji napadalec Interblocka, Olimpije, Basla in Arminie se je na Slovaškem letos tako v prvenstvu kot tudi pokalu skupaj veselil šestih zadetkov.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljski tekmi proti Avstriji v Celovcu in Belorusiji v Ljubljani marca letos.

