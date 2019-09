Oblak po drami skočil na vrh, Šporar in Matavž sta zadela. Spet pa tudi Vučkić.

Začeli smo novo sezono spremljanja iger reprezentantov in tudi preostalih slovenskih nogometašev na delu v tujini. Selektor Matjaž Kek ta konec tedna svoje varovance še zadnjič spremlja prek televizijskih zaslonov, preden prihodnji teden začne priprave na tekmi kvalifikacij za Euro 2020 s Poljsko in Izraelom v Stožicah. V nedeljo se je z novim, že četrtim prvenstvenim golom izkazal Haris Vučkić, ki se kljub odličnemu začetku sezone v prvi nizozemski ligi ni znašel na zadnjem selektorjevem seznamu. Od reprezentantov se je z golom na Nizozemskem izkazal tudi Tim Matavž, na Slovaškem pa Andraž Šporar. Jan Oblak je z Atleticom prejel dva gola, a prišel do dramatične zmage in skočil na vrh.