Slovenska reprezentanca s porazom odprla kvalifikacije

Gole za gostitelje sta dosegla Alex Merlim v 33. in 36. minuti ter Christopher Cutrupi, ki je bil natančen le nekaj sekund pred drugim golom Merlima. Poraz je v 38. minuti omilil Matej Fideršek.

Slovenci so z optimizmom odpotovali na gostovanje k eni najmočnejših evropskih reprezentanc in se tako tudi postavili na igrišču. Imeli so svoje priložnosti, tudi vratar Nejc Berzelak je nekajkrat odlično posredoval. Še po treh četrtinah tekme je kazalo, da golov ne bo, nato pa so nogometaši vendarle začeli tresti mrežo, kar na žalost varovancev selektorja Tomija Horvata velja predvsem za gostitelje, ki jih je reševal tudi razpoloženi vratar.

Kvalifikacijski del se bo končal 20. decembra

V prvem kvalifikacijskem oknu se bo slovenska vrsta v torek ob 18.45 pomerila še s Češko v Mariboru. Kvalifikacije, ta del se bo končal 20. decembra letos, bodo potekale po sistemu tekem doma in v gosteh, vsako reprezentanco pa tako čaka šest tekem. Slovenija se bo v skupini D merila še s Španijo.

Zmagovalci skupin (teh je v Evropi pet) se neposredno uvrstijo na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa se uvrstijo v dodatne kvalifikacije, ki bodo med 8. in 17. aprilom 2024. Zmagovalca dveh parov bosta potovala na svetovno prvenstvo.

Slovenijo so danes zastopali Nejc Hozjan, Teo Turk, Igor Osredkar, Jeremy Bukovec, Matej Fideršek, Marko Peček, Žiga Čeh, Klemen Duščak, Denis Totošković, Luka Čop, Nejc Berzelak, Žan Janež, Max Vesel in Jure Suban.