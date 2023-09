"Začenja se drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. S fanti smo to komaj čakali. Naša ekipa je pripravljena na velike stvari. Prepričan sem, da imamo vse, kar potrebujemo, da lahko uspešno tekmujemo za uvrstitev na svetovno prvenstvo," je za Nogometno zvezo Slovenije povedal selektor Horvat.

Dodal je, da imajo izkušnje, kakovost, ekipni duh, disciplino in posvečenost temu, kar delajo. "Veselim se. Vem, da so fantje pravi, da tudi oni komaj čakajo, da se dobimo in te kvalifikacije odigramo. Skupina je težka, a ponavljam: tudi mi smo za vsako ekipo težak in zahteven nasprotnik," je poudaril Horvat in se ozrl na prvo preizkušnjo.

"Vsaka tekma je finale"

"Prepričan sem, da bomo prvo tekmo odigrali na visoki ravni, osredotočeni smo le na to tekmo, točke pa se zbirajo skozi cele kvalifikacije. Vsaka tekma je finale. Vemo, da nas na jugu Italije čaka težka tekma. Vem pa tudi, česa so fantje sposobni. Že na zadnjem evropskem prvenstvu so bili pripravljeni na nov velik rezultat. A jim je zmanjkal tisti kanček prepotrebne sreče. V teh kvalifikacijah se nam mora to vrniti. Zavedamo se moči, ki jo premoremo, v Italijo gremo po zmago," je odločen selektor.

Pojasnil je še, da je ekipa v procesu treninga, za igralci so že prve prijateljske tekme. "Stanje ni optimalno, kot bi bilo sredi sezone, a imajo vse ekipe probleme, saj je to začetek sezone. Italija bo pred polnimi tribunami doma zelo agresivna. Želeli si bodo te prve zmage. Pričakujem težko in ostro tekmo z obeh strani. Zagotovo bomo zelo disciplinirani v igri in posvečeni tej prvi zmagi," je še povedal Horvat.

Najprej se bodo pomerili s Češko

Na seznamu selektorja Horvata so Nejc Hozjan (Catania), Teo Turk (Came Dosson), Igor Osredkar (Cazin), Jeremy Bukovec (Omiš), Matej Fideršek (Minerva), Marko Peček (Dobovec), Žiga Čeh (Dobovec), Klemen Duščak (Dobovec), Denis Totošković (The Nutrition Extrem), Luka Čop (The Nutrition Extrem), Nejc Berzelak (Siliko), Žan Janež (Siliko), Max Vesel (Siliko) in Jure Suban (Siliko).

Na čakanju pa so Tilen Gajser (Minerva), Nejc Kovačič (Oplast Kobarid), Tine Šturm (Oplast Kobarid), Nik Ambrožič (The Nutrition Extrem), Uroš Đurić (Siliko), Tilen Rajter (Meteorplast Šic bar) in Alen Ruis (Meteorplast Šic bar).

V prvem kvalifikacijskem oknu se bo slovenska vrsta v torek ob 18.45 pomerila še s Češko v Mariboru. Kvalifikacije, ta del se bo končal 20. decembra letos, bodo potekale po sistemu tekem doma in v gosteh, vsako reprezentanco pa tako čaka šest tekem. Slovenija se bo v skupini D merila še s Španijo.

Zmagovalci skupin neposredno na svetovno prvenstvo

Zmagovalci skupin (teh je v Evropi pet) se neposredno uvrstijo na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa se uvrstijo v dodatne kvalifikacije, ki bodo med 8. in 17. aprilom 2024. Zmagovalca dveh parov bosta potovala na svetovno prvenstvo.

Slovenija bo po gostovanju v Italiji in domači tekmi proti Češki igrala še 6. oktobra v Ljubljani proti Španiji, 10. oktobra proti istemu tekmecu v Jaenu, 15. decembra bo v Kopru gostovala Italija, 20. decembra pa bodo Slovenci potovali v Plzen k češki vrsti.

V skupini A so Kazahstan, Romunija, Azerbajdžan, Nizozemska, v B Ukrajina, Poljska, Srbija, Belgija, v C Hrvaška, Slovaška, Francija, Nemčija, v E pa Portugalska, Gruzija, Armenija in Finska.