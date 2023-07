Dobovcu spet velika čast

Dobovcu je vnovič pripadla čast, da bo gostil turnir ene od skupin glavnega dela. V Evropi bo igral sedmič, prav vsakič pa se je uvrstil med 16 najboljših ekip v Evropi. Leta 2021 je zaigral tudi na finalnem turnirju osmerice v Zadru.

V ligi prvakov sicer nastopa 55 ekip iz 51 evropskih nogometnih zvez. Španija, Portugalska, Kazahstan in Hrvaška pa bodo imele po dva predstavnika. Naslov prvaka brani španska Palma, kot šesta ekipa v Evropi pa mednarodno sezono začenja Dobovec. Glavni del tekmovanja bo na sporedu med 24. in 29. oktobrom.

V elitni del tekmovanja napreduje 16 ekip, iz težjega dela žreba, torej prvih štirih skupin, napredujejo po tri ekipe, iz skupin 5-8 pa le zmagovalec.

"Benfica je favorit za prvo mesto v skupini"

"Zadnja leta smo vajeni, da si je težko karkoli zaželeti, saj so vse ekipe, z izjemo obeh španskih in portugalskih, ki izstopajo, izjemno izenačene. Benfica je favorit za prvo mesto v skupini, za preostali dve se bomo spopadli s Francozi in Romuni. Ob dobrem delu na treningih verjamem, da sta nam lahko ti dve ekipi po meri. Veseli smo, da bomo ligo prvakov gostili doma, se kar se da najbolje pripravili in ciljali na napredovanje v elitni del," je o žrebu povedal igralec Dobovca Žiga Čeh.