Zahtevno delo za Slovence: Dobili smo najtežje možne tekmece

"Dobili smo najtežje možne tekmece. Čaka nas zahtevna skupina za dokazovanje. Skušali bomo odigrati čim boljše in tekmovati za mesta, ki vodijo na svetovno prvenstvo," je po plesu kroglic v Nyonu dejal slovenski selektor Horvat, ki bo svoje varovance skušal popeljati do prvega nastopa na mundialu.

Kvalifikacije se bodo začele 11. septembra, končale pa 20. decembra. Zmagovalci skupin se bodo po šestih tekmah po dvokrožnem sistemu neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo, štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa v dodatne kvalifikacije, ki bodo med 8. in 17. aprilom prihodnje leto.

V skupini A bodo nastopili Kazahstan, Romunija, Azerbajdžan in Nizozemska, v skupini B Ukrajina, Poljska, Srbija in Belgija, v skupini C Hrvaška, Slovaška, Francija in Nemčija, v skupini E pa Portugalska, Gruzija, Armenija in Finska.