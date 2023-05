Dobovec ubranil naslov državnih prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Futsal klub Dobovec je osvojili šesti naslov državnih prvakov. V tretji finalni tekmi proti vrhniškemu Siliku so v Rogaški Slatini zmagali s 7:0, finale pa tako dobili s 3:0 v zmagah.

Dobovec, ki je letos dobil tudi šesti pokalni naslov, je imel nekaj težav le na tekmi na Vrhniki, ki so jo dobili pri izvajanju šestmetrovk, domači tekmi pa je dobil zanesljivo. Na tretji tekmi sta dva gola dosegla Santos in Rok Mordej, po enega pa Kristjan Čujec, Vedran Matošević in Niko Cesarec.

Dobovec je drugi najuspešnejši klub v zgodovini prvenstva, več naslov ima le Litija, ki je bila prvak desetkrat.