Pomembna točka slovenskih futsalistov

Kazahstanci so povedli po dobrih petih minutah igre, ko je iz ostrega kota z desne strani zadel Albert Akbalikov. V osmi minuti je imela tudi Slovenija veliko priložnost za izenačenje, pa tudi v deveti minuti je do strela prišel Žiga Čeh, vendar je bil vratar gostov Nuralem Bajdula zbran. Je pa Čeh zadel le nekaj sekund pozneje, ko je po samostojni akciji z močnim strelom levico zadel za 1:1.

Kaj lahko bi se Slovenija spet znašla v zaostanku po desetih minutah, a je Čingiz Jesenamanov žogo poslal malo mimo gola. Toda domača vrsta je bila kar enakovreden boj s polfinalisti zadnjega svetovnega prvenstva, proti katerim na štirih predhodnih dvobojih še ni slavila, ob dveh remijih je imela dva poraza, izgubila je tudi na prvi medsebojni tekmi v teh kvalifikacijah (0:2).

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Toda v 15. minuti je slovenska obramba pozabila na Daurena Tursagulova, ki je z roba kazenskega prostora z nizkim strelom ukanil Nejca Berzelaka za 2:1. Tudi ob koncu polčasa je bila nekoliko nevarnejša gostujoča zasedba, kar je 13 sekund pred koncem unovčil Taynan da Silva z močnim strelom od daleč.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V uvodu drugega polčasa je vratar Slovenije Berzelak zatresel okvir vrat tekmečevega gola, je pa na 2:3 zmanjšal kapetan Igor Osredkar v 24. minuti, ko je zadel z leve strani. Za najboljšega strelca slovenske vrste je bil to 87. reprezentančni zadetek. Na veselje navijačev v dvorani Tabor je Teo Turk v 26. minuti izid poravnal na 3:3.

Slovenija je še pritiskala, tudi Berzelak je bil spet nevaren, slabe štiri minute pred koncem, ko je tudi Kazahstan spet igral bolje, pa je Denis Totošković z nizkim strelom od daleč zadel vratnico.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Pokazali pravi kolektivni duh"

"Drugi polčas smo začeli dobro, dobili smo potreben nalet. A še vedno prva menjava drugega polčasa ni bila prava. Ko so prišli na teren Žiga Čeh, Matej Fideršek, Klemen Duščak in Jeremy Bukovec, so prav oni naredili energetski preobrat, stisnili Kazahstan in potem smo leteli na krilih te dobre igre in skupaj nam je uspelo narediti preobrat," je po tekmi povedal selektor.

Čeh pa je dejal, da so v prvem polčasu kazali boljšo igro, kot je to kazal izid. "Vedeti moramo, da smo igrali proti vrhunski reprezentanci Kazahstana. To je ekipa, ki kaznuje vsako najmanjšo napako. Tako je bilo tudi v prvem polčasu. Ob polčasu je presodil naš ekipni duh, ta dobra atmosfera, ki vlada v reprezentanci. Nismo dovolili, da bi v nekaj minutah uničil sedem dni kakovostnega dela in druženja. V prvem polčasu smo si otežili situacijo, a si med polčasom zbistrili glave in skupaj kot ekipa obrnili rezultat ter pokazali pravi kolektivni duh."

Slovenci končali na drugem mestu

Slovenija je v skupini 5 osvojila sedem točk in je končala na drugem mestu, Kazahstan je bil prvi z desetimi, zadnja pa Črna gora, ki ni osvojila točke. To pomeni, da se je iz skupine neposredno v elitni del kvalifikacij prebil Kazahstan, verjetno pa bo to kot eni od štirih najboljših drugouvrščenih ekip uspelo tudi Sloveniji. To ji lahko prepreči le še visoka zmaga Nizozemske nad Ukrajino v skupini 11.

Slovenija je v skupini 5 osvojila sedem točk in je končala na drugem mestu, Kazahstan je bil prvi z desetimi, zadnja pa Črna gora, ki ni osvojila točke. To pomeni, da se je iz skupine neposredno v elitni del kvalifikacij prebil Kazahstan, verjetno pa bo to kot eni od štirih najboljših drugouvrščenih ekip uspelo tudi Sloveniji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Sicer pa gre preostalih osem drugouvrščenih ekip v dodatno razigravanje v štirih parih, skupni zmagovalci teh parov pa se bodo tudi uvrstili v elitni del kvalifikacij. V tem bo igralo 20 reprezentanc v petih skupinah. Pet prvakov skupin se bo prebilo na SP, štiri najboljše drugouvrščene ekipe iz petih skupin pa se bodo pomerile za še dve mesti.

Fotogalerija s tekme (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):