Futsal reprezentanca naredila prvi korak proti SP

Slovenci, ki so doma Črnogorce premagali s 3:1, so tekmo odlično odprli, Igor Osredkar je po minuti in pol igre zadel vratnico, le pol minute pozneje pa je po podaji Nejca Hozjana v polno zadel Teo Turk. Na 2:0 je v 12. minuti povišal Jure Suban, pred tem je nekajkrat uspešno posredoval tudi slovenski vratar Nejc Berzelak.

Slovenija, ki je imela ob koncu prvega dela tudi nekaj sreče, saj so tudi gostitelji zadeli okvir vrat, so bili v prvem delu boljši tekmec, je svojo prevlado na igrišču nadaljevala tudi v drugem. Po nekaj zgrešenih priložnostih je v 25. minuti tretji gol dosegel Klemen Duščak. Črnogorci so prek Lazarja Kosića znižali zaostanek, a to v slovenski vrsti ni povzročilo panike. V 38. minuti je Žiga Čeh postavil končni izid, že prej bi lahko bi dosegli še kakšen gol, Žan Janež je še enkrat stresel okvir vrat.

"Čestitam ekipi, za nami je zelo težka tekma. V prvem polčasu smo v določenih trenutkih tudi malce viseli, a vseeno v drugem delu zanesljivo zmagali. V Evropi ni več slabih moštev, fantje pa so na težkem gostovanju vnovič pokazali, da so prava ekipa. Drugo mesto v skupini smo si zagotovili, zdaj pa se moramo odpočiti, v sredo pa na krilih publike proti Kazahstanu poskušati iztržiti čim več," je po tekmi dejal selektor Tomislav Horvat.

V sredo osmega marca bodo Slovenci prvi del kvalifikacij zaključili v Mariboru, in sicer s tekmo proti Kazahstanu, ki je bil doma boljši z 2:0.