"Prišel je čas, da rečem zbogom igranju najlepšega športa na svetu. Preprosto mi moje telo daje znake, da ni več pripravljeno na največje napore tega športa. Odločitev je bila težka, ena najtežjih v mojem življenju. Bolečine v kolku in kolenu so se zadnja leta stopnjevale, redkokatero tekmo zadnje sezone sem odigral brez protibolečinskih tablet, zato mislim, da je odločitev pravilna," je 34-letni Mordej zapisal na Instagramu. Ob tem se je zahvalil družini, trenerjem, soigralcem, navijačem, podpornikom in sponzorjem ter dodal, da želi ostati v tem športu kot trener.

Takole se je veselil ene od mnogih lovorik z Dobovem, katerega kapetan je bil. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Maja je v dresu Dobovca v zrak dvignil še zadnjo futsal lovoriko v karieri, danes pa sporočil, da končuje kariero. V tej je bil z Dobovcem, katerega kapetan je bil, šestkrat državni prvak, šestkrat pokalni zmagovalec, osvojil dve superpokalni lovoriki, med klubske lovorike dodal še naslov hrvaškega državnega prvaka in pokalnega zmagovalca ter naslov v drugi italijanski.

Dolga leta je nosil tudi reprezentančni dres, v njem zbral več kot sto tekem, igral na štirih evropskih prvenstvih ...

Za reprezentanco je odigral več kot sto tekem, zaigral na štirih evropskih prvenstvih, tudi domačem. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Ponosen sem, da sem za reprezentanco Slovenije zbral več kot sto nastopov, igral na štirih evropskih prvenstvih in da sem v vsakem klubu, kjer sem igral, osvojil vse, kar se je dalo osvojiti. Vedno so me zanimala samo prva mesta, bil sem vedno pripravljen dati vse, da to uresničim na terenu," je še dodal.