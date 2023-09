Slovenija želi prvič na svetovno prvenstvo

Oglasno sporočilo

Foto: NZS

Slovenija do zdaj na svetovnem prvenstvu še ni zaigrala. V prihodnjih treh mesecih ima reprezentanca pod taktirko selektorja Tomislava Horvata možnost, da ji to uspe. Slovenija je redna udeleženka evropskih prvenstev, kjer je zbrala šest zaporednih nastopov, skupaj pa že sedem.

V torek v Mariboru

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo so se prevesile v drugo fazo, potekale po bodo po sistemu tekem doma in v gosteh, vsako reprezentanco pa tako čaka šest tekem. Slovenija se v skupini meri z Italijo, Češko in Španijo. Zmagovalci skupin (teh je v Evropi pet) se neposredno uvrstijo na svetovno prvenstvo, štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa se uvrstijo v dodatne kvalifikacije, ki bodo med 8. in 17. 4. 2024. Zmagovalca dveh parov bosta potovala na svetovno prvenstvo. "Začenja se drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. S fanti smo komaj čakali, da se to zgodi. Naša ekipa je pripravljena za velike stvari. Prepričan sem, da imamo vse, kar potrebujemo, da lahko uspešno tekmujemo za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Imamo izkušnje, kakovost, ekipni duh, disciplino, posvečenost temu, kar delamo," na začetku kvalifikacij razmišlja selektor Tomislav Horvat. Prvo domačo tekmo tega drugega dela kvalifikacij bo Slovenija odigrala v Mariboru, v goste pa prihajajo Čehi.

Dvorana s posebno energijo

V Mariboru je Slovenija že odigrala nekaj veličastnih tekem. Ena teh je bila na sporedu marca 2016, ko so šle h koncu kvalifikacije za osmo svetovno prvenstvo, ki je bilo leta 2016 v Kolumbiji. Slovenija je na zadnji prepreki gostila takratne evropske prvake Špance in jih z golom Alena Fetića tudi premagala, 1:0 je bilo v Športni dvorani Tabor. Dvorana Tabor je v prvem delu kvalifikacij za SP 2024 dvakrat gostovala v Mariboru. Uvodoma je porazila Črno goro, potem pa remizirala s Kazahstanom. "Igranje v dvorani Tabor je nekaj posebnega. Zakaj? Kdorkoli je zaigral v tej dvorani, pove, da ima ta dvorana neko posebno energijo, izvrsten parket, pa tudi ljudi se vedno zbere veliko!" se tekem v Športni dvorani tabor veseli reprezentant Matej Fideršek.

21 tekem

Slovenija na lestvici Fife, mednarodne nogometne zveze, zaseda 20. mesto, Čehi so dve mesti višje. Slovenija in Češka sta do danes odigrali 21 medsebojnih tekem, zadnjo 2. 2. 2020, ko je slavila Češka, ki je v medsebojni bilanci zbrala 11 zmag, Slovenija devet, leta 2011 pa se je tekma končala z remijem (1:1).

Medsebojne tekme Slovenije in Češke: Slovenija – Češka 0:4 (11. 4. 1999) Slovenija – Češka 1:5 (12. 4. 1999) Slovenija – Češka 3:2 (27. 11. 1999) Slovenija – Češka 1:3 (28. 11. 1999) Slovenija – Češka 4:3 (23. 2. 2002) Slovenija – Češka 4:3 (10. 5. 2002) Slovenija – Češka 5:8 (11. 5. 2002) Slovenija – Češka 3:8 (20. 2. 2003) Slovenija – Češka 2:4 (19. 5. 2006) Slovenija – Češka 1:3 (20. 5. 2006) Slovenija – Češka 5:3 (27. 5. 2007) Slovenija – Češka 3:0 (28. 5. 2007) Slovenija – Češka 0:6 (9. 2. 2009) Slovenija – Češka 0:2 (10. 2. 2009) Slovenija – Češka 7:5 (7. 2. 2011) Slovenija – Češka 1:1 (8. 2. 2011) Slovenija – Češka 2:0 (26. 3. 2012) Slovenija – Češka 1:4 (11. 4. 2012) Slovenija – Češka 3:1 (21. 3. 2015) Slovenija – Češka 3:2 (13. 12. 2015) Slovenija – Češka 1:3 (2. 2. 2020)

Seidler in Rešetar

Češka je do zdaj štirikrat igrala na svetovnem prvenstvu – v letih 2004, 2008, 2012 in 2021. Čehi so bili osemkrat na evropskih prvenstvih, kjer so se v letih 2003 in 2010 zavihteli na tretje mesto. Češki reprezentanti igrajo v domači ligi, na tujem pa je izkušeni 33-letni Michael Seidler, ki je član poljske ekipe Rekord Bielsko-Biala. Seidler je za Češko zbral 143 nastopov, dosegel je kar 113 golov. Več nastopov v trenutni ekipi premore le 39-letni Lukaš Rešetar (155 tekem, 88 golov).

REPREZENTANCA Slovenije: Nejc Hozjan (Catania ITA), Teo Turk (Came Dosson CD Dosson ITA), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin BiH), Jeremy Bukovec (MNK Olmissum Omiš HRV), Matej Fideršek (Futsal Minerva ŠVI), Marko Peček (FK Dobovec), Žiga Čeh (FK Dobovec), Klemen Duščak (FK Dobovec), Denis Totošković (The Nutrition Extrem), Luka Čop (The Nutrition Extrem), Nejc Berzelak (FK Siliko), Žan Janež (FK Siliko), Max Vesel (FK Siliko), Jure Suban (FK Siliko). Selektor: Tomislav Horvat.

