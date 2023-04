Slovenke na pripravljalni tekmi z Romunkami neodločeno

Slovenke so bile v prvem polčasu veliko boljši nasprotnik. Priložnosti ni bilo na pretek, so pa praktično vse imele na voljo varovanke Boruta Jarca. Po pol ure igre je bila najbližje zadetku Lara Prašnikar, ki je zadela vratnico. Slovenija je povedla ob koncu prvega polčasa, ko je v 42. minuti po lepo izpeljani akciji po levi strani igrišča žogo v prazna vrata na oddaljeni vratnici potisnila Ana Milović.

Tudi v začetku drugega dela so bile Slovenke boljše. Po desetih minutah nadaljevanja se je morala dvakrat izkazati romunska vratarka Camelia Ceasar. V drugem polčasu so Romunke zaigrale nekoliko bolje, a vseeno je dolgo kazalo na slovensko zmago. Toda gostujoče nogometašice so 20 sekund pred koncem le prišle do izenačenja. Po strelu z razdalje Cristine Carp je slovenska vratarka Zala Meršnik žogo odbila v prečko, nato pa se je odbila na nogo Ani Marii Vladulescu, ki je postavila končnih 1:1.

Slovenke so sicer sredi februarja v turški Antalyi odigrale tri pripravljalne tekme, kjer so dvakrat zmagale in enkrat remizirale. Po zmagah proti Uzbekistanu (2:1) in Zambiji (1:0) so na tretji tekmi z Južno Afriko igrale 1:1.

Slovenska izbrana vrsta je pod taktirko selektorja Boruta Jarca od 6. marca 2018 odigrala 40 tekem. Danes je zabeležila sedmi remi, je pa v tem času zbrala še 23 zmag in deset porazov. V tem času je napredovala tudi za 22 mest na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife - z 62. na 40. mesto. Tako visoko v zgodovini še ni bila.

