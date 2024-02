Kapetan Jan Oblak in soigralci se bodo pred Euro 2024 pomerili še z Malto, Portugalsko, Armenijo in Bolgarijo.

Zdaj je jasno vse. Slovenska nogometna reprezentanca je izbrala vse tekmece, s katerimi se bo pomerila pred evropskim prvenstvom. V leto 2024 je s prevetreno in pomlajeno zasedbo vstopila z zmago v San Antoniu proti ZDA (1:0), marca jo čakata prijateljski tekmi z Malto in Portugalsko, s katero se bo Slovenija pomerila prvič, glede na zvezdniška imena pri evropskih prvakih iz leta 2016 na čelu s kapetanom in večkratnim rekorderjem Cristianom Ronaldom pa velja pričakovati razprodane Stožice. Lep obisk velja pričakovati tudi na junijskih tekmah, ki bosta poskrbeli za generalko pred Eurom 2024. Obe tekmi bosta odigrani v Stožicah.

Najprej Armenija ...

Armenija je pred tremi meseci gostovala zelo blizu Slovenije. Hrvaška jo je v zadnjem krog kvalifikacij za Euro 2024 premagala z 1:0 in se tako uvrstila na veliko tekmovanje. Foto: Guliverimage Najprej bo 4. junija v Ljubljani gostovala Armenija. Slovenija se bo tako prvič v obdobju državne samostojnosti pomerila z državo, ki še čaka na prvi nastop na velikem tekmovanju. Trenutno 93. reprezentanca sveta po mednarodni lestvici Fife je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 drago prodala kožo v skupini D, kjer je osvojila četrto mesto za Turčijo, Hrvaško in Walesom.

Slovenija je do danes nastopila že proti veliki večini članic evropske nogometne družine. Članska reprezentanca še ni odigrala tekme proti zgolj petim reprezentancam. Dve izmed omenjenih sta Portugalska in Armenija, tako da bo seznam evropskih držav, s katerimi se A-reprezentanca Slovenije še ni pomerila, vse krajši. Po tekmi z Armenijo bodo na njem le še Andora, Irska in Liechtenstein.

... nato še Bolgarija

Ko je Bolgarija nazadnje gostovala v Stožicah (2018), je reprezentančno kariero sklenil Valter Birsa. Foto: Morgan Kristan / Sportida Kekova četa se bo zadnjič pred odhodom v Nemčijo, kjer bo imela pripravljalno bazo v Wuppertalu, navijačem predstavila 8. junija v Stožicah. To bo peta medsebojna tekma. Bolgari so bili do zdaj uspešnejši, saj so trikrat zmagali, enkrat pa se je dvoboj končal brez zmagovalca, tako da bo Slovenija čez štiri mesece v Ljubljani napadala prvo zmago nad Bolgarijo. Njeno mrežo je leta 2018 na tekmah lige narodov kar dvakrat zatresel Miha Zajc.

Bolgari, ki so nazadnje na velikem tekmovanju zablesteli leta 1994 na svetovnem prvenstvu, kjer so osvojili četrto mesto, pa so v zadnjih kvalifikacijah za Euro 2024 razočarali, saj so v skupini G zaostali za Madžarsko, Srbijo, Črno goro in Litvo ter osvojili zadnje mesto. Bolgarija je trenutno 81. reprezentanca sveta. Slovenija na lestvici Fife zaseda 54. mesto.