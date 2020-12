Slovenec, ki danes praznuje, v igri za novega selektorja Srbije!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slaviša Stojanović je naslov državnega prvaka osvajal z Domžalami in Crveno zvezdo. Foto: Sportida

Odkar se je Slaviša Stojanović vrnil na vroči stolček bolgarskega velikana Levskega, ki mu v tej sezoni ne gre najboljše, je modre vodil na dveh tekmah. Najprej je med tednom z zdesetkano zasedbo, saj zaradi poškodb, bolezni in okužb s koronavirusom manjka ogromno igralcev, premagal Lokomotiv Plovdiv (1:0). Izbrancem je povzdignil samozavest in v soboto naskakoval drugo zaporedno zmago, nato pa na domačem igrišču proti v tej sezoni odlični Ardi doživel zelo boleč poraz (1:2).

''Vsak poraz z Levskim je težak, še posebej pa takšen, ko izgubiš na tak način. A nogomet se igra 90 minut. Nismo bili na ravni, ki bi si jo želel. Bili smo premalo agresivni, neorganizirani, primanjkovalo je kombinatorne igre. Iz čivave ne moreš narediti bulterierja,'' je po sobotnem porazu dejal 51-letni Ljubljančan. Na tekmi je bilo zelo dramatično. Gostje so vodili vse do 89. minute, ko je Levski prek Paulinha izenačil, a veselje ni trajalo dolgo. Arda, ki je še leta 2018 igrala v tretji ligi, nato pa je sledil hiter vzpon, je v zadnji minuti dosegla še en zadetek in osvojila vse tri točke (2:1).

Po Sloveniji in Latviji še selektor Srbije?

Ljubiša Tumbaković je v dodatnih kvalifikacijah za EP 2020 doživel neuspeh s Srbijo. Foto: Reuters Na dan, ko je Stojanović izgubil proti Ardi, s tem pa na lestvici ostal na zanj skromnem desetem mestu, je srbski Blic Sport lansiral zanimivo novico. Srbski mediji so prepričani, da bo selektor Srbije Ljubiša Tumbaković, ki je v finalu dodatnih kvalifikacij za EP 2020 doživel neuspeh proti Škotski, kmalu zapustil položaj. Med kandidati za njegovega naslednika izpostavljajo zlasti Vladana Milojevića, zdajšnjega trenerja savdskega Al Ahlija, na seznamu morebitnih imen pa se je pojavil tudi Stojanović.

Nekdanji trener Domžal, s katerimi je bil dvakrat najboljši v slovenskem prvenstvu, je v Srbiji deležen velikega spoštovanja. Leta 2014 je popeljal Crveno zvezdo do težko pričakovanega naslova državnega prvaka, s čimer so rdeče-beli prekinili kar sedemletno sušo.

Na selektorskem stolčku je nazadnje sedel lani, ko je vodil Latvijo v kvalifikacijah za EP 2020. Foto: Grega Valančič/Sportida

Stojanović, ki je v klubskem nogometu nabiral izkušnje v številnih državah, je bil že selektor Slovenije in Latvije. Zdaj ga povezujejo še z izbrano vrsto, ki jo pozna odlično, ne nazadnje je napadalec Reala Luka Jović debitiral za Crveno zvezdo prav pod vodstvom slovenskega strokovnjaka. V Bolgariji ga čaka nov izziv že med tednom, ko se bo v sredo pomeril proti Beroeju.