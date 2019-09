Slaba novica za Barcelono. Messi je kljub vsemu poškodovan.

"V garderobi je ostal iz preventivnih razlogov. Mislim, da z njim ne bo hujšega in bo že na naslednji tekmi igral," je po zmagi s 3:1 nad Villarrealom povedal trener Barcelone Ernesto Valverde o Lionelu Messiju, a se očitno uštel. Iz Barcelone so sporočili, da je Argentinec spet poškodovan. Medtem je postal znan tudi termin prvega el clasica v tej sezoni, ki bo na sporedu že prihodnji teden.

Lionel Messi je proti Villarrealu nastopil šele tretjič v tej sezoni in sploh prvič zaigral od prve minute, a ob polčasu ostal v garderobi, potem ko je v prvem polčasu po eni izmed akcij obsedel na igrišču in potreboval zdravniško pomoč. Danes je postalo jasno, da vse le ni bilo tako nedolžno, kot je mislil trener Barcelone Ernesto Valverde, ampak se je Argentinec res poškodoval.

Iz Barcelone so danes zvečer sporočili, da je Messi opravil podrobne zdravniške preglede, po katerih je jasno, da si je poškodoval mišico na levi nogi, zaradi katere bo spet počival. Koliko, še ni znano, a naslednjo tekmo Barcelone bo zagotovo izpustil.

Messi, ki se je poškodoval takoj na začetku sezone in izpustil prve štiri tekme, tako ne bo mogel pomagati konec tedna na prvenstvenem gostovanju pri Getafeju, kar navijače Barcelone skrbi. Katalonci so na začetku te sezone v gosteh zelo slabi. Izgubili so proti Athletic Bilbau in Granadi, remizirali pa z Osasuno in tudi v ligi prvakov proti Borussii v Dortmundu, čeprav so jih Nemci popolnoma nadigrali.

Znan je termin prvega el clasica. Bizaren je.

Iz vodstva tekmovanja prve španske lige so sporočili termin prvega el clasica, obračuna Real Madrida in Barcelone. Največja tekmeca v španskem in tudi evropskem nogometu se bosta med seboj prvič udarila že prihodnji mesec, in sicer v soboto, 26. oktobra na Camp Nou. Bo pa ura začetka velikega derbija precej bizarna. Nogometaši bodo z najbolj spektakularnim nogometnim derbijem na svetu začeli ob 13. uri po srednjeevropskem času. Zaradi velikega azijskega trga, seveda.