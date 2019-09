Trener Barcelone pomiril navijače: z Messijem ni hujšega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po tem, ko je Lionel Messi v torek ob prvem nastopu od prve minute v tej sezoni zaradi poškodbe ob polčasu ostal v garderobi, so navijači Barcelone, ki je z 2:1 doma premagala Villarreal, trepetali. Zbali so se, da se je Argentinec spet resneje poškodoval in ga spet še nekaj časa ne bodo videli na igrišču. Trener Ernesto Valverde jih je po tekmi pomiril in sporočil, da z na novo okronanim najboljšim nogometašem leta po izboru Fife ni hujšega.

Lionel Messi je zaradi poškodbe, ki jo je staknil na začetku priprav, izpustil štiri prvenstvene tekme Barcelone, na igrišče pa se vrnil na tekmi lige prvakov proti Borussii Dortmund, na kateri je igral v zadnje pol ure. S klopi je vstopil tudi pri presenetljivem porazu z 0:2 proti Granadi v prejšnjem krogu, tokrat pa kot kapetan Barcelone v torek proti Villarealu prvič zaigral od prve minute.

Po enem izmed dvobojev v prvem polčasu je obsedel na tleh, z igro pa nadaljeval šele po posredovanju zdravniške službe Barcelone. Ko se ob polčasu ni več vrnil na igrišče, so se navijači ustrašili, da se je spet resneje poškodoval, a če gre verjeti besedam trenerja Barcelone, z Argentincem ni hujšega.

"Seveda je, ko se poškoduje Lionel Messi, to za navijače šok, a lahko jih pomirim in povem, da poškodba ni videti hujše narave. Začutil je bolečine v mišici, zato smo se odločili, da bomo raje previdni. Nismo hoteli tvegati. Iz igrišča je odšel le zaradi preventive," je povedal Ernesto Valverde in dejal, da svojega najboljšega strelca na igrišču pričakuje že v soboto, ko bo Barcelona v prvenstvu gostovala pri Getafeju.

Na igrišču je obsedel v prvem polčasu in po 45 minutah igre ostal v garderobi. Foto: Getty Images

Strelca kar 51 golov v prejšnji sezoni bo še kako potrebovala, saj v gosteh na začetku sezone kaže katastrofalno formo. Izgubila je proti Athletic Bilbau in Granadi, remizirala z Osasuno, do remija pa, čeprav so jo Nemci popolnoma nadigrali, prišla tudi v ligi prvakov proti Borussii v Dortmundu. Doma ji gre veliko bolje. Zmagala je na vseh treh tekmah, ki jih je na Camp Nouu odigrala.