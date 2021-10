Skender napoveduje bliskovit vzpon proti vrhu #video

Dino Skender je v prvem intervjuju po vrnitvi v Ljubljano priznal, da je imel od januarja džentelmenski dogovor z nemškimi vlagatelji, da se lahko vrne kot trener Olimpije. To se je zdaj zgodilo. Da dokonča začeto nalogo: "In to je bliskovit vzpon proti vrhu." Razkril je tudi del strategije Adama Deliusa, ki bo naslednji teden postal novi predsednik ljubljanskega prvoligaša.

"Vesel sem, da sem se vrnil. Vesel sem, da vidim znane obraze. Veliko fantov že poznam, saj smo že delali skupaj. Upam, da je pred nami lepo obdobje," je pogovor s peščico novinarjev, ki smo se pravočasno odzvali na vabilo na medijsko druženje z njim (vabilo je prišlo le dobre pol ure prej), začel Dino Skender. Vrnitev ni posebno presenečenje. To je priznal tudi sam. "Pred devetimi meseci sem odšel ob nenavadnih okoliščinah. Zdaj pa se je ta zgodba znova odprla. Novi ljudje, vlagatelji so izrazili željo po ponovnem sodelovanju. Dolgoročnem. Vsaj upam. Zelo zelo hitro sem privolil. Dogovor z njimi je bil hiter in jasen."

Dogovoril se je prav z Adamom Deliusom, ki naj bi naslednji teden na skupščini postal novi predsednik Olimpije. "Moram se zahvaliti Adamu Deliusu in pa Igorju Barišiću. To sta nova lastnika, nova vlagatelja. Hvala za priložnost. Od mene sta slišala vse najboljše o Olimpiji. Vesta, da so to pravi klub, mesto, ljudje, navijači, kjer lahko uresničita svoje velike ambicije. Želela sta mlade ljudi v trenerskem štabu. Imamo enake poglede in zelo podobne cilje. Da čim prej naredimo korak naprej. Dolgoročni načrt pa je, da se Olimpija dokončno vrne tja, kamor spada. K lovoriki na domačem prizorišču in konkurenčnosti na evropskem v vseh pogledih."

Milan Mandarić prihodnji teden odhaja iz Stožic. Foto: Grega Valančič/Sportida Skender je bil eden od 13 trenerjev v Olimpijini dobi Milana Mandarića oziroma žrtev ene od 16 menjav. Po januarskem odhodu iz Ljubljane predčasnega slovesa ni komentiral. "Pokazal sem, kaj si mislim o klubu in gospodu Mandariću. Nobenih negativnih stvari nisem govoril. Sploh nisem nastopal v javnosti. Nisem želel dajati intervjujev. Olimpija je prevelik klub, da bi trener, ki dobi odpoved, govoril o klubu kaj slabega. Spoštujem institucijo predsednika kluba. Spoštujem njegovo odločitev, pa če je bila dobra ali slaba. Tega ne vemo. Nisem niti razmišljal, da bi tožil klub, pa čeprav so bile možnosti. Klub je nad posameznikom, ki je dobil odpoved. Tako sem se vedel takrat in se bom tudi zdaj."

Skender je z Olimpijo zmagal 16-krat. Foto: Vid Ponikvar Od odhoda iz Ljubljane ni delal. Čeprav je imel nekaj trenerskih ponudb. "Čakal sem pravi projekt. Imel sem džentelmenski dogovor z ljudmi iz Nemčije, naj počakam, da se položaj v Ljubljani reši. Ni mi bilo lahko. Mikalo me je nazaj na teren. Pogrešal sem ga. A sem bil potrpežljiv in sem se dobro odločil. Zame se ne bi moglo bolje razplesti." Za trenerja so ga vabili tudi v Koper. "Ni prav, da preveč govorim o tem. Hvala jim, da so se zanimali zame." V Olimpiji so se zdaj dogovorili za dolgoletno sodelovanje, česar si je Skender želel. "Skupaj razmišljamo o dolgoročnem projektu. Upam, da bo res tako, a v nogometu ni nobenih zagotovil."

Januarja se je poslovil po 30 tekmah oziroma 16 zmagah in drugem mestu na prvenstveni lestvici. Vrnitev jemlje kot dokončanje začetega posla. "Lani smo v težkih pogojih prišli do ravni, ko smo začeli osvajati točke, bili smo konkurenčni, igrali dobro, začeli razvijati mlade igralce. Ko bi bilo lahko še bolje, pa se je zgodba končala. Zato sem vesel, da lahko zdaj zgodbo nadaljujem. Seveda se je ekipa zdaj delno spremenila. A verjamem, da ima ta ekipa dovolj kakovosti, da nadaljujemo, kjer smo lani končali. In to je bliskovit vzpon proti vrhu." Na prvo mesto prvenstvene lestvice, vprašamo. "Točno tako."

Prvi okrepitvi, da Delius pokaže resen namen

Pred desetimi dnevi je Olimpija remizirala na derbiju. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpijo je preteklih devet mesecev spremljal, kolikor je le lahko. Tako da pozna nove igralce. Dva novinca pa sta v Ljubljano zdaj prišla skupaj z njim, izkušena Goran Milović in Marko Futacs. Prvi je lani krajši čas že igral za Olimpijo. Futacs pa je v najboljših časih zabijal tudi za Leicester. "Novi vlagatelji so želeli pokazati, da prihajajo z resnimi nameni. Spremljali smo trg prostih igralcev. Vemo, da imamo tudi nekaj igralcev, ki so poškodovani. Vsak dodatni igralec nam bo prišel prav. Z Milovićem in Futacsem smo veliko dobili. Sta resna igralca, ki sta imela veliko kariero. To je pravo okolje, da se vrneta na pravo raven."

Olimpija ima zdaj dobro mešanico mladih in izkušenih, razlaga Skender. Novi stari trener Olimpije je nekaj več povedal tudi o strategiji novih vlagateljev. "Delius je Nemec. V krvi ima bundesligaški način razmišljanja o nogometu. To je dokazal z mladim trenerskim štabom, ki mu bo jasno povedal, kako se dela v ekipi. Poznamo se še iz obdobja, ko sem bil v Osijeku. Všeč mu je bil naš način dela z mladimi igralci. V Osijeku so hitro napredovali na evropsko raven. In zato tudi prišli do prestopov v velike evropske klube. Delius je to spremljal. In to je tudi njegova ideja za Olimpijo. Da se kratkoročno trudimo za dobre rezultate in dolgoročno za razvoj mladih igralcev. Da se na evropski nogometni zemljevid zarišemo z rezultati, ustvarjanjem mladih igralcev in prestopi."

Ponovni debi na klopi Olimpije ga čaka v nedeljo zvečer proti Taboru. V torek popoldne je z ekipo opravil prvi trening.