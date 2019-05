Guardiola priznal, da se je namučil kot še nikoli

Od nedelje naprej ima na seznamu državnih prvakov v evropskih ligah svojo kljukico tudi Anglija. Novi (stari) prvak je Manchester City, ki je pod vodstvom Josepa Guardiole po hudem boju prehitel Liverpool. ''To je bil najtežje osvojeni naslov v moji karieri,'' je po podvigu, kar 14 zaporednih zmagah, priznal Katalonec in čestital Liverpoolu. Nasmiha se mu zgodovinska trojna angleška krona!

Na evropskem seznamu državnih prvakov in pokalnih zmagovalcev je vedno manj praznih mest. Na Otoku se je prvenstvo končalo že v nedeljo. Tako hitro se ni končala nobena druga od petih najmočnejših lig na svetu, Angleži pa so na najboljšega čakali vse do zadnjega. O njem se je odločalo v sklepnem dejanju, kjer je Manchester City vendarle ubranil tesno prednost pred Liverpoolom in ubranil naslov.

Guardiola se je zahvalil Liverpoolu

Veselje angleških prvakov po zmagi nad Brightonom (4:1). Foto: Reuters Do nove lovorike je prišel po fantastični seriji, v kateri je po porazu v Newcastlu (29. januarja) nanizal kar 14 zaporednih zmag! Ko je izgubil proti srakam, je za Liverpoolom zaostajal sedem točk. "Čestitke Liverpoolu. Rad bi se mu zahvalil, ker nam je pomagal, da smo bili v tej sezoni tako dobri. V zadnjih dveh mesecih smo vedeli, da ne smemo izgubiti niti točke. Imeli so neverjetno sezono, a smo imeli mi še kanček boljšo. Ko smo zaostajali sedem točk, nismo obupali. Vedeli smo, da ni še nič izgubljenega. Verjeli smo v vrnitev in jo dočakali," je po sladki zmagi v Brightonu (4:1), s katero je ohranil vodstvo pred finalistom lige prvakov Liverpoolom, povedal Josep Guardiola.

Uspel mu je izjemen dosežek, saj je ubranil naslov tako v Španiji (z Barcelono), Nemčiji (z Bayernom), zdaj pa še v Angliji. "Ta lovorika mi pomeni ogromno. Zaradi kakovosti Liverpoola je bil to najtežje osvojeni naslov v moji karieri," je poudaril zvezdniški trener. V prejšnji sezoni je osvojil rekordnih 100 točk in si pred najbližjim tekmecem ustvaril +19 točk, tokrat je šlo veliko bolj tesno.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija Partizani Tirana finale Kukësi - Tirana (2. junij) Anglija Manchester City finale Manchester City - Watford (18. maj) Armenija Alaškert Avstrija Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg Azerbajdžan Qarabag finale Qabala - Sumqayit (19. maj) Belgija Mechelen Bolgarija finale Botev Plovdiv - Lokomotiv Plovdiv (15. maj) Bosna in Hercegovina finale Sarajevo - Široki Brijeg (15. maj) Ciper APOEL Nikozija finale AEL Limasol - APOEL Nikozija (22. maj) Češka finale Slavia Praga - Banik Ostrava (22. maj) Črna gora finale Lovćen - Budućnost Podgorica (29. maj) Danska Köbenhavn finale Midtjylland - Bröndby (17. maj) Francija PSG Rennes Grčija PAOK Solun PAOK Solun Hrvaška Dinamo Zagreb finale Dinamo Zagreb - Rijeka (22. maj) Italija Juventus Torino finale Atalanta Bergamo - Lazio Rim (15. maj) Izrael Maccabi Tel Aviv finale Maccabi Netanya - Bnei Yahuda (15. maj) Kosovo finale Trepca'89 - Feronikeli (26. maj) Luksemburg F91 Dudelange finale F91 Dudelange - Etzella Ettelbrück (26. maj) Madžarska Ferencvaroš finale Honved - Vidi (25. maj) Moldavija finale Šerif Tiraspol - Sfintul Gheorghe (22. maj) Nemčija finale RB Leipzig - Bayern München (25. maj) Nizozemska Ajax Amsterdam Poljska Lechia Gdansk Portugalska finale Porto - Sporting Lizbona (25. maj) Romunija CFR Cluj finale Astra Giurgiu - Viitorul (25. maj) Rusija Zenit St. Peterburg polfinale (15. maj) Severna Irska Linfield Crusaders Severna Makedonija Shkendija finale Makedonija GjP - Akademija Pandev (22. maj) Slovaška Slovan Bratislava Spartak Trnava Slovenija finale Maribor - Olimpija (30. maj) Srbija Crvena zvezda Beograd polfinale (15. maj) Škotska Celtic Glasgow finale Hearts - Celtic Glasgow (25. maj) Španija Barcelona finale Barcelona - Valencia (25. maj) Švica Young Boys Bern finale Basel - Thun (19. maj) Turčija finale Galatasaray - Akhisarspor (15. maj) Ukrajina finale Šahtar Doneck - Inhulets (15. maj) Wales The New Saints The New Saints

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav ter tudi nekaterih lig, ki se izvajajo v drugačnih časovnih okvirih.

Klopp: Boljše od tega ni šlo

Jürgen Klopp ima prvega junija novo priložnost, da osvoji prvo lovoriko z Liverpoolom. Foto: Reuters Sezono, ki jo je začel z osvojenim angleškim superpokalom (Community Shield), bi lahko kronal z zgodovinskim dosežkom. Nasmiha se mu namreč kar trojna domača krona! Osvojil je že ligaški pokal (po izvajanju enajstmetrovk proti Chelseaju), postal je angleški prvak, prihodnjo soboto pa se bo na Wembleyju v finalu pokala FA udaril še z Watfordom. Sezono mu je pokvaril le izpad v ligi prvakov, kjer je v četrtfinalu po dramatičnem razpletu ostal praznih rok proti Tottenhamu.

Londončani se bodo za evropsko krono prvega junija v Madridu potegovali proti Liverpoolu, ki je tako še enkrat več ostal brez državnega naslova. Na Otoku je bil nazadnje najboljši leta 1990. Čeprav je osvojil kar 97 točk, kar je tretji najboljši dosežek v zgodovini lige premier, se je moral zadovoljiti z drugim mestom. City je zbral še točko več.

"Nekateri bi nam lahko očitali, da bi lahko naredili še kaj bolje, sam pa razmišljam drugače. Boljše od tega ni šlo. Težko je, ko je tvoj tekmec City," je po zmagi v zadnjem krogu, ko je Liverpool doma ugnal Wolverhampton z 2:0, povedal Jürgen Klopp. Karizmatični Nemec za zdaj ostaja brez lovorike, odkar vodi četrto sezono Liverpool, a se mu prvega junija ponuja izvrstna priložnost, da sušno obdobje prekine z lovoriko, o kateri sanjajo prav vsi.