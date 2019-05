Koroški fenomen v Evropi: Če želiš postati prvak, pripelji Romana Bezjaka

Ko se je Roman Bezjak leta 2012 odpravil v tujino, si je le malokdo mislil, da bo kot legionar tako pogosto osvajal državne naslove. A Korošec je na legionarski poti zaigral na prave karte, se izkazal z zadetki in pomagal trem različnim klubom do kar petih državnih zvezdic!

Z Ludogorcem je nastopal tudi v ligi prvakov. Foto: Reuters Najprej je bil trikrat zapored prvak z Ludogorcem v Bolgariji, nato se je podpisal pod zgodovinski uspeh Rijeke, ki je leta 2017 pod taktirko Matjaža Keka prvič postala hrvaški prvak, letos pa je postal najboljši še na Cipru.

Pozimi je vrste poljske Jagiellonie Bialystok zamenjal z Apoelom, serijskim ciprskim prvakom, ki je najboljši v svoji državi že sedmič zapored, skupno pa je bil za najboljšega okronan že kar 28-krat! Ciprski klubski rekorder si je zagotovil naslov dva kroga pred koncem prvenstva, Bezjak pa je v spomladanskem delu zanj vknjižil 12 nastopov in prispeval dva zadetka.

Nekdanji napadalec Celja je edini trenutni slovenski legionar, ki je bil najboljši v tujini v kar treh različnih državah. Edino bridko izkušnjo v tujini je doživel v Nemčiji, kjer v dresu Darmstadta ni dočakal niti enega zadetka v prvi oziroma drugi ligi, drugače pa se je še z vsakim tujim klubom uvrstil vsaj v Evropo (primer Jagiellonie), če že ni postal prvak!

We are the Champions 🥇2018/2019 @apoelfcofficial pic.twitter.com/tvJFfc5Z5x