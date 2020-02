Senzacionalen najstniški par, ki postavlja mejnike v Dortmundu

Erling Haaland in Jadon Sancho. Trenutno najbolj razburljiv najstniški par nogometnega (in verjetno tudi športnega) sveta.

Erling Haaland in Jadon Sancho. Trenutno najbolj razburljiv najstniški par nogometnega (in verjetno tudi športnega) sveta. Foto: Reuters

Borussia Dortmund je verjetno najbolj prepričljiva ekipa evropskega nogometa prvega meseca novega leta. Predvsem zaradi dveh najstnikov Jadona Sancha in Erlinga Haalanda, ki navdušujeta iz tekme v tekmo in postavljata nove mejnike. Nogometaša, ki štejeta komaj 19 let, sta nova najstnika, s katerima so v Dortmundu zadeli v polno.

Z zmago v Augsburgu s 5:3 so nogometaši Borussie Dortmunda vstopili v leto 2020, potem doma pred tednom dni premagali Köln s 5:1 in v soboto pet golov pospravili tudi v mrežo novinca v najboljši nemški ligi Uniona Berlin, ki so ga premagali s 5:0 in poskrbeli za rekord. Še nikoli v 57-letni zgodovini nemške bundeslige se namreč ni zgodilo, da bi katera izmed ekip v njej pet golov zabila na treh tekmah v nizu.

Borussia Dortmund v letu 2020:

18. januar (18. krog nemškega prvenstva):

Augsburg : Borussia Dortmund 3:5 (1:0)

Niederlechner 34., 55., Richter 46.; Brandt 49., Haaland 59., 70., 79., Sancho 61.



24. januar (19. krog nemškega prvenstva):

Borussia Dortmund : Köln 5:1 (2:0)

Guerreiro 1., Reus 29., Sancho 48., Haaland 77., 87; Uth 64.



1. februar (20. krog nemškega prvenstva):

Borussia Dortmund : Union Berlin 5:0 (2:0)

Sancho 13., Haaland 18., 76., Reus 68./11m, Witsel 70.

Erling Haaland po 7 golih v 135 minutah: Nisem še pravi

Norvežan v tej sezoni gol zabije na vsakih 46 minut. Foto: Getty Images Varovancem Švicarja Luciena Favreja je to uspelo predvsem po zaslugi njegovih najmlajših nogometašev. Največ se seveda govori in piše o Erlingu Haalandu, ki je na štadion Signal Iduna Park kot velika senzacija prvega dela evropske sezone po zaslugi klavzule, ki jo je imel v pogodbi z Avstrijci, iz Red Bull Salzburga pozimi prišel za vsega 20 milijonov evrov. Odškodnina, ki se je že takrat zdela precej pod ceno, danes pa je videti kot zelo slaba šala za avstrijskega prvaka.

Vsega 135 minut igre v rumeno-črnem dresu je za Haalandom, a je že zabil sedem golov, kar pomeni, da se med strelce vpiše na vsakih 19 minut. Navdušil je že ob debiju v Augsburgu, ko je po vstopu s klopi potreboval le nekaj več kot pol ure, da je s hat-trickom zaostanek z 1:3 spremenil v zmago s 5:3. V drugem polčasu je na igrišče prišel tudi pri zmagi nad Kölnom in v vsega 25 minutah spet zabil dva gola.

V soboto je tekmo prvič začel od prve minute in že po 18 minutah igre dosegel en gol, v 76. minuti pa pristavil še drugega in malce za tem zapustil igrišče ob ovacijah nogometnega sveta. "Ni bilo lahko, saj še nisem dovolj dobro pripravljen. Verjamem, da sem lahko še veliko boljši," je po tekmi povedal Haaland in še bolj prestrašil konkurenco.

Odmevna zimska okrepitev je že obnorela navijače v Dortmundu. Foto: Reuters

Še boljši od tega, kar mu je uspelo do zdaj, ko je pri 35 golih v 25 nastopih v vseh tekmovanjih? Zdi se skoraj nemogoče. In ne pozabimo, z osmimi goli je tudi drugi najboljši strelec lige prvakov, v kateri ga z novimi soigralci že kmalu čakata tekmi osmine finala proti PSG. Mimogrede, njegov nemški trener Thomas Tuchel, ki se danes ubada s povsem drugačnimi težavami, ob pogledu na svoj nekdanji klub prav gotovo ne spi najbolj mirno.

"Zelo uživam. Moji soigralci so sijajni, zaradi tega mi je lažje, a čaka nas še veliko dela," je nadaljeval Haaland, ki je postavil tudi nov mejnik v številu golov po prvih treh nastopih v najmočnejši nemški ligi, po le nekaj več kot dveh urah igre v njej pa se je že prebil med deset najboljših na lestvici strelcev. Ne samo dva gola, Borussii je v soboto priskrbel tudi enajstmetrovko, ki jo je v gol spremenil Marco Reus.

Statistika Erlinga Haalanda v tej sezoni:

Tekmovanje Nastopi Minute Goli Asistence Nemška liga 3 135 7 1 Avstrijska liga 14 979 16 6 Avstrijski pokal 2 111 4 / Liga prvakov 6 374 8 1 Skupaj 25 1599 35 8

Jadon Sancho zapustil Josepa Guardiolo in zadel v polno

Anglež za gol ali asistenco v tej sezoni v povprečju poskrbi na vsakih 69 minut. Foto: Getty Images Drugi najstnik, ki v Dortmundu navdušuje že nekaj časa, je Anglež Jadon Sancho. Še en 19-letnik, ki je v Nemčijo prišel leta 2017, ko je v iskanju po pravi priložnosti za igro zapustil Manchester City. Danes, dve in pol leti pozneje, lahko ugotovi, da je zadel v polno. Za njim je 64 tekem, od tega jih je 50 začel v prvi postavi, 4596 minut igre, 29 golov in kar 39 asistenc.

Za primerjavo, njegov vrstnik in rojak, ki igra pri Josepu Gardioli, Phil Fodden, je od decembra 2017, ko je debitiral za City, odigral 30 tekem, od tega le pet v prvi postavi in zbral 629 minut igre. Zabil je deset golov in pristavil devet asistenc.

Sanchu, ki se je medtem seveda prebil tudi do članske angleške reprezentance, gre odlično predvsem v tej sezoni, saj je zbral že kar 15 golov in 16 asistenc v 27 nastopih v vseh tekmovanjih. Sploh v prvenstvu navdušuje. Z 12 goli je tretji najboljši strelec lige, s 13 podajami pa njen prvi asistent. Kar številne navijače Borussie, ki je trenutno na tretjem mestu prvenstvene lestvice in ima tri točke zaostanka za vodilnim Bayernom, najbolj veseli, pa je to, da sta se z norveškim vrstnikom v Favrejevem napadu odlično ujela. Odkar je v Dortmund prišel Haaland, je Sancho, sicer krilni napadalec, ki se najbolje znajde na desni strani, zbral dva gola in tri asistence.

"Zelo dobro sodelujeva in s tem pomagava ekipi. Zelo sem vesel, da je tukaj," je to potrdil tudi Sancho, ki je v soboto prišel do 25. gola v najboljši nemški ligi in postal prvi najstnik, ki mu je uspelo kaj takega. Da svoj učinek še izboljša, ima še skoraj dva meseca časa, 20. rojstni dan bo namreč praznoval 25. marca. Haaland bo iz najstniškega obdobja izstopil še malce pozneje, 21. julija letos. In glede na to, kako pogosto zabija gole, odkar je prišel v Nemčijo, ni nemogoče, da bo premaknil soigralčev mejnik.

Statistika Jadona Sancha v tej sezoni:

Tekmovanje Nastopi Minute Goli Asistence Nemška liga 18 1451 12 13 Nemški pokal 2 166 / / Nemški superpokal 1 81 1 1 Liga prvakov 6 467 2 2 Skupaj 27 2165 15 16

Sijajna skavtska služba, ki ima neverjeten nos za mlade

Morda se zgodi tudi to, bomo videli, medtem pa lahko že danes ugotovimo, da imajo v Dortmundu izjemno skavtsko službo, ki v zadnjem času dela čudeže.

Ousmane Dembele je po enem letu v Dortmundu v Barcelono odšel za klubski rekord 125 milijonov evrov. Foto: Getty Images

Spomnimo, leta 2016 je iz Rennesa tja prišel takrat 19-letni Francoz Ousmane Dembele in že leto pozneje odšel v Barcelono za rekordnih 125 milijonov evrov.

Leto pred tem je v Borussio iz ZDA prišel takrat povsem neznani Američan Christian Pulisic, ki je štel 17 let. Štiri leta pozneje je Chelsea, pri katerem ameriški vezist navdušuje še danes, zanj odštel 64 milijonov evrov. Zdaj se ljudem v Dortmundu smeji zaradi novega najstniškega para, ki osvaja nogometni svet.