Neverjeten niz čudežnega dečka v majici Borussie Dortmund se kar ne konča

V 20. krogu nemškega prvenstva sta v soboto zmagala tako vodilni Bayern München kot tudi Borussia Dortmund, pri kateri se je še šestič in sedmič v tretjem nastopu v njenem dresu med strelce vpisal norveški najstnik Erling Braut Haaland. Drugouvrščeni RB Leipzig, ki še vedno ne more računati na poškodovanega Kevina Kampla, bo na delu v nedeljo.

Statistika Erlinga Haalanda, komaj 19-letnega norveškega napadalca, ki je pozimi iz RB Salzburga prišel v Nemčijo, v dresu Borussie Dortmund: 135 minut, osem strelov na gol in sedem golov. V prvih dveh nastopih v rumeno črnem dresu je na igrišče vstopal s klopi in najprej zabil hat-trick proti pri zmagi nad Augsburgom, potem je po vstopu na igrišče dva gola zabil proti Kölnu, v soboto pa se na tekmi proti Union Berlinu prvič znašel v začetni enajsterici Borussie in spet navdušil. Prvič je zadel v 18., drugič pa v 76. minuti, ko je postavil končni izid 5:0.

Minuto za tem je odšel z igrišča, se usedel na klop in lahko ob tem ponosno prešteval zadetke, ki jih je v tej sezoni zabil. V prvi polovici sezone jih je dosegel kar 16 v avstrijski ligi in neverjetnih osem v ligi prvakov, štiri pa dodal še v avstrijskem pokalu. Po treh nastopih v nemški prvi ligi je pri številki sedem, skupaj torej 25 tekem in 35 golov. Naj ponovimo še enkrat. Fant ima komaj 19 let.

Veselje najboljšega strelca Bayerna in nemške lige Roberta Lewandowskega po 22. prvenstvenem golu sezone. Foto: Reuters

Bayern spet zmagal, velika izenačenost na vrhu

Precej zanesljivo je do novih treh točk in šeste prvenstvene zmage v nizu prišel tudi Bayern, s 3:1 je zmagal v gosteh pri Mainzu, seveda se je med strelce vpisal tudi Poljak Robert Lewandowski, ki je prišel do 22. prvenstvenega gola sezone in se odlepil na vrhu lestvice strelcev, Bayernu pa pomagal, da se je z enakim številom tekem na točko približal vodilnemu RB Leipzigu. Ta bo brez Kevina Kampla, ki je še vedno poškodovan in se na igrišča ne bo vrnil še nekaj časa, zvečer gostil Borussio Mönchengladbach, ki je tretja in ima dve točki manj. Na vrhu nemške bundeslige, v kateri naslov brani Bayern, je torej izenačeno že kot dolgo ne.

Krzysztof Piatek, za katerega je Hertha Milanu pred dnevi plačala 27 milijonov evrov, je v Berlinu v igro vstopil v zadnjem delu tekme, a ni zadel. Foto: Reuters

Rekordni nakupi Herthi za zdaj niso pomagali kaj prida

Že v petek je bila na delu Hertha, ki je presenetila v zimskem prestopnem roku in poskrbela za nemški rekord. Kar 78 milijonov evrov, kolikor so za okrepitve porabili Berlinčani, do zdaj januarja ni odštel še noben nemški klub. To Berlinčanom, ki so v spodnjem delu lestvice, ni pomagalo kaj prida. Pred domačimi navijači so brez zadetkov remizirali proti Schalkeju.

