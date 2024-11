"To je za nas finale. Veselimo se te tekme," pred sosedskim spopadom v ligi prvakov na Dunaju sporoča selektor Avstrije Ralf Rangnick, ki lahko varovance z zmago nad Slovenijo popelje v elitno skupino lige narodov. Svoje načrte pa ima tudi Slovenija. Z zmago bi se skoraj zagotovo, to bi ji lahko preprečila le zmaga Kazahstana nad Norveško, povzpela na drugo mesto. "Prepričan sem, da bomo videti boljše kot proti Norveški in dosegli pozitiven rezultat," dober občutek pred srečanjem spremlja tudi slovenskega selektorja Matjaža Keka.

Sklepno dejanje skupinskega dela lige narodov, po katerem bo jasno, ali se bo Slovenija v skupini B3 lige narodov spomladi potegovala za vstop v elitno ligo A (če osvoji drugo mesto) ali pa za obstanek v ligi B (če ostane na tretjem mestu), se bo začelo ob 18. uri na Dunaju. Slovenija bo le tri dni po bolečem porazu, ko je v Stožicah izgubila proti Norveški (1:4) in prvič po poltretjem letu na domačih tleh ostala brez točk, gostovala pri vodilni Avstriji.

Kek: Prepričan sem, da bomo dosegli pozitiven rezultat

"Dobro je, da je po kratkem času znova nova tekma, nov izziv. Z rezultatom, v določenih trenutkih pa tudi s predstavo, v Stožicah proti Norveški nismo bili zadovoljni. Tako je pač v nogometu. Zgodijo se taki dnevi. Pomembno je, da kljub temu ostaneš dovolj samokritičen in objektiven. Dejstvo je, da igramo na razprodanem stadionu Ernst Happel proti favoritu te skupine. Na koncu lahko samo ogromno dobimo. Prepričan sem, da bomo videti boljše kot proti Norveški in dosegli pozitiven rezultat," je selektor Slovenije Matjaž Kek dan pred tekmo na Dunaju izkazoval prepričanje, da bodo njegovi varovanci pokazali več kot proti Norveški in vknjižili boljši rezultat.

Norveška je v četrtek kaznovala številne napake Slovenije in v Ljubljani zmagala kar s 4:1. Foto: Aleš Fevžer

"Fantje so bili in bodo moja izbira. Treba bo narediti dosti več, če hočemo doseči pozitiven rezultat na razprodanem stadionu," je še enkrat izpostavil čast, da bo Slovenija v sklepnem dejanju lige narodov gostovala na kultnem dunajskem stadionu pred 46 tisoč ljudmi.

Selektor Avstrije je začrtal pot modernega nogometa

Slovenijo lahko danes do končnega drugega mesta popelje le zmaga. Bo zaradi tega v napadu od prve minute zaigrala bolj tvegano, kot smo je bili vajeni gledati na prejšnjih tekmah? "Po eni strani dirjanje z avstrijsko reprezentanco ni modro, so pa nekatere reprezentance pokazale pot, kako se da igrati proti njim," se selektor Kek najverjetneje ne bo spustil v preveč odprt dvoboj z Avstrijci, ki bi lahko podobno kot Norvežani izkoristili ne le vsako napako, ampak tudi preveč odprtega prostora.

Ralf Rangnick lahko danes Avstrijo vrne v elitno skupino lige narodov. Foto: Reuters

"Največja moč Avstrije je ekipa. Ima odlične posameznike, top selektorja, ki je začrtal pot modernega nogometa po celotni Evropi. Tako se Avstrija tudi predstavlja. Upam pa, da bomo izkoristili svojo kakovost in odigrali dobro tekmo," želi Kek koledarsko leto 2024, v katerem je Slovenija ponudila kar nekaj uspehov, skleniti z uspešnim rezultatom na Dunaju.

K Šešku bodo pristopili enako, kot so k Haalandu

Največji adut v slovenskih vrstah ostaja Benjamin Šeško, ki odlično pozna avstrijske nogometaše. O njem je spregovoril tudi avstrijski selektor. Nemški strateg Ralf Rangnick, ki je z Avstrijo nanizal tri zmage, njegovi varovanci pa so pri tem dosegli 11 zadetkov, je spregovoril tudi o Šešku, s petimi zadetki enem izmed najboljših strelcev lige narodov. "K Šešku bomo pristopili na enak način kot smo k Haalandu proti Norveški," je dal vedeti, da so pripravljeni na najboljšega strelca Slovenije, ki se lahko pri 21 letih pohvali že s 16 zadetki, tako da je na večni lestvici na četrtem mestu izenačen s Sašom Udovičem.

Marcel Sabitzer je bil pred leti soigralec Kevina Kampla pri Leipzigu. Foto: Sportida

Avstrijo trese manjša nogometna vročica, saj se lahko njeni nogometaši z zmago nad Slovenijo vrnejo med elito. "V nogometu je vedno prisoten pritisk. Vemo, kaj lahko storimo. Igramo doma. Če bomo na igrišču pokazali tisto, kar znamo, sem prepričan, da nam bo uspelo," meni Marcel Sabitzer, član Borussie Dortmund, eden izmed številnih avstrijskih reprezentantov, ki si služi kruh pri evropskem velikanu. Na zadnji tekmi v Kazahstanu je manjkal zaradi bolečin v želodcu, zdaj pa je že nared in bi lahko predstavljal veliko moč Avstrije v zvezni vrsti.

Vprašljiva Stojanović in Ratnik

Kako pa je z zdravstvenim stanjem slovenskih reprezentantov? Josip Iličić nima več težav, jih pa imata Petar Stojanović in Marcel Ratnik. Slovenske navijače lahko skrbi zlasti stanje prvega, ki je že nekaj časa dodana vrednost slovenski reprezentanci in eden najbolj srčnih in borbenih igralcev.

Foto: www.alesfevzer.com

"Vem, da bo zdravniška služba naredila vse, kar lahko, po drugi strani pa se zavedamo kakovosti avstrijske reprezentance. Stojanović je opravil le dal sobotnega treninga, pozna se tudi utrujenost od zadnje tekme. V nedeljo dopoldne bomo na fitnesu videli, kako je z njim. Konec koncev pa imamo menjavo tudi na njegovem mestu," je selektor Kek dal vedeti, da ima na seznamu vpoklicanih nogometašev kar nekaj kandidatov, ki bi lahko vskočili na desno stran zvezne vrste, kjer sicer že nekaj časa deluje in navdušuje nogometaš Salernitane. O tem, ali bo priljubljeni Stojke zaigral na Dunaju, bo tako več znanega v dopoldanskih urah.

Srečanje na razprodanem stadionu Ernst Happel, kjer se bo zbralo 46 tisoč gledalcev, med njimi tudi 600 Slovencev, se bo začelo ob 18. uri.