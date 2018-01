Sanchez tudi uradno rdeči vrag: Pridružil sem se največjemu klubu na svetu

Potem ko je bilo že več kot teden dni jasno, da se bo Alexis Sanchez pridružil Manchester Unitedu, so to v ponedeljek rdeči vragi tudi uradno potrdili. Najuspešnejši angleški klub je čilskega zvezdnika dobil brez odškodnine, le v nasprotno smer, torej v London k Arsenalu, je poslal Armenca Henrikha Mkhitaryjana.

Predstavitev, ob kateri se vsakemu navijaču naježi koža:

''Navdušen sem, da sem se pridružil največjemu klubu na svetu. V Arsenalu sem preživel izjemne tri sezone in pol in lahko rečem, da o klubu in navijačih govorim le pozitivno. A možnosti, da zaigram na legendarnem štadionu pod vodstvom Joseja Mourinha, nisem mogel zavrniti. Ponosen sem, da sem prvi Čilenec, ki bo zaigral za prvo ekipo Uniteda, upam, da bom navijačem po vsem svetu pokazal, zakaj me je klub pripeljal,'' se je kot majhnemu otroku v času božiča smejalo 29-letnemu Sanchezu, ki je z Unitedom podpisal štiriinpolletno pogodbo.

"Alexis je eden od najboljših napadalcev na svetu"

''Alexis je eden od najboljših napadalno usmerjenih nogometašev na svetu. Dopolnil bo skupino talentiranih napadalcev, ki bo ob njem le rasla. Ob tem se moram zahvaliti tudi Henrikhu, ki je bil eden od najpomembnejših igralcev, da smo se v pretekli sezoni veselili trofeje v ligi Europa. Fant si zasluži srečo in uspeh, prepričan sem, da bo to v Arsenalu tudi dobil,'' je prestopno menjavo med Unitedom in Arsenalom komentiral trener rdečih vragov Jose Mourinho.