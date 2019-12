Ni manjkalo veliko, pa bi Slovenec branil za Barcelono

Slovenija spada med manjše evropske države, a je lahko vseeno zelo ponosna na svoje nogometne uspehe. Članska reprezentanca je nastopila že trikrat na velikem tekmovanju (2000, 2002 in 2010), nekateri posamezniki pa spadajo med najboljše na svetu. To velja zlasti za čuvaje mrež. Najprej se je med vratarsko elito na svetu prebil Samir Handanović, nato pa se mu je pridružil še Jan Oblak.

Oba nastopata v ligi prvakov tudi v tej sezoni, pred zadnjim krogom pa ju druži spoznanje, da morata (najverjetneje) za potrditev napredovanja med 16 najboljših v zadnjem krogu doma premagati tekmeca. 26-letnega Škofjeločana čaka v sredo odločilni domači dvoboj z ruskim prvakom Lokomotiva Moskva, devet let starejši Ljubljančan, ki je pred dnevi prejel nagrado za najboljšega vratarja serie A, pa se pripravlja na obračun z zelo zvenečim tekmecem. Na San Siro prihaja Barcelona, eden največjih evropskih klubov.

Moratti prižgal rdečo luč

Tako se je Massimo Moratti veselil zadnjega evropskega naslova Interja (2010), ko so Milančani na poti do lovorike izločili tudi Barcelono. Foto: Reuters Zanimivo je, da ni manjkalo veliko, pa bi lahko med vratnicama aktualnih španskih prvakov stal kar Slovenec. Nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste je padel v oči Barceloni leta 2013, ko se je iskala zamenjava za Victorja Valdesa. Katalonci so se ogreli za tedaj 29-letnega Ljubljančana. Handanović se je leto poprej iz Vidma preselil v Milano ter hitro postal zelo pomemben člen Interja.

Barcelona je bila pripravljena zanj seči globoko v žep in plačati 23 milijonov evrov, a je tedanji predsednik Interja Massimo Moratti prižgal rdečo luč. ''V Barcelono? Ne, Handanović ostaja pri nas. Preveč je pomemben za nas,'' je pred šestimi leti pojasnil italijanski bogataš. Še istega leta je predal Inter v roke indonezijskega poslovneža Ericka Thohirja, sam pa ostal častni predsednik črno-modrih vse do leta 2018.

Barcelona je bila primorana v iskanje drugačne rešitve. Tedanji športni direktor Andoni Zubizarreta, legendarni nekdanji vratar Barcelone in španske reprezentance, se je nato navdušil nad čuvajem mreže Borussie Mönchengladbach. V Barcelono je leta 2014 pripeljal Marc-Andrea ter Stegna in zadel v polno, saj spada danes Nemec med najboljše vratarje na svetu.

Ostal v Milanu in brez lovorik

Slovenski vratar še vedno čaka na prvo klubsko lovoriko. V tej sezoni v obrambi sodeluje z nekdanjim obrambnim stebrom Atletica Diegom Godinom. Foto: Reuters Handanović se z morebitnim prestopom v Barcelono ni obremenjeval. Pozneje je priznal, da ga niti ni doživljal povsem resno, ampak ga je imel vedno le za govorico. Ostal je pri Interju, s katerim še vedno čaka na prvo lovoriko. V klubski karieri ni osvojil še nobene, v ligi prvakov pa je debitiral šele pri 34 letih. Če bi leta 2013 oblekel dres Barcelone, bi se lahko zagotovo pohvalil z zajetnim seznamom osvojenih klubskih lovorik, tako pa še vedno čaka na prvo.

Sodeč po odličnem začetku Interja v tej sezoni, ki trenutno vodi v serie A, bi lahko bila sezona 2019/20 prelomna. Morda bo navijačem Interja postregla s številnimi užitki tudi v ligi prvakov, a bodo morali njihovi ljubljenci najprej danes preskočiti katalonsko oviro in (najverjetneje) premagati Barcelono. To bo velik izziv za kapetana Handanovića in druščino, na njihovo srečo pa Katalonci v Milano ne prihajajo v najmočnejši zasedbi. Manjkal ne bo le najboljši nogometaš na svetu Lionel Messi, ampak še ogromno prvokategornikov. Priložnost več za Ljubljančana, da uresniči sanje in si prvič v karieri zagotovi nastop v izločilnem delu lige prvakov?