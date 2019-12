Evropski troboj: Klopp trepeta, Italijan že pripravil kovčke

Če Liverpool v tej sezoni blesti v angleški premier ligi, kjer so varovanci Jürgena Kloppa v šestnajstih krogih oddali le dve točki, pa je zgodba drugačna v ligi prvakov, kjer Redsi branijo naslov. Liverpool je bil na petih tekmah trikrat uspešen, po enkrat pa je vknjižil remi in poraz. Angleži so pred zadnjim krogom pri desetih točkah, Napoli je zbral eno manj, Salzburg je pri sedmih, že odpisani Genk pa pri eni.

V podobnem položaju se je Liverpool znašel že v lanski sezoni, ko je v skupinskem delu lige prvakov v zadnjem krogu za uvrstitev v osmino finala moral premagati Napoli, kar je šestkratnim evropskim prvakom na koncu tudi uspelo. Sezono pa so sklenili z osvojitvijo evropske krone. Prva letošnja medsebojna tekma med Liverpoolom in Salzburgom je postregla z infarktno končnico. Liverpool je namreč skoraj zapravil vodstvo s 3:0, na koncu so izvlekli zmago s 4:3. "Vemo, kaj nas čaka. Vedeli smo že pred dvema tednoma. Vsi se zavedamo, da gre za finale, in na to smo pripravljeni," se pomembnosti tekme zaveda Klopp.

Se bo evropski prvak danes poslovil od lige prvakov? Foto: Reuters

"Salzburg nas mora premagati, vse je še mogoče. A mi ne spimo na starih lovorikah, tudi letos smo željni uspeha kot nori. Šli bomo na vse ali nič, borili se bomo za vsako žogo," napoveduje Nemec na klopi Liverpoola, ki ga v prihodnjih tednih čaka izjemno natrpan urnik. Do petega januarja bodo Liverpoolčani odigrali kar devet tekem v petih tekmovanjih – ligi prvakov, premier ligi, ligaškem pokalu, svetovnem klubskem pokalu in FA pokalu.

"Ni nam lahko, a vemo, kaj je naša naloga. Ne iščemo izgovorov in ne pričakujemo slabih rezultatov. Ne jaz ne igralci. Kljub napornemu urniku bomo poskušali uživati. Brez dvoma bo težko, a to nas ne bo ustavilo," napoveduje Nemec.

Liverpool se bo uvrstil v osmino finala v primeru: zmage nad Salzburgom, ne glede na razplet tekme med Napolijem in Genkom. V primeru zmage bo Liverpool napredoval s prvega mesta,

remija s Salzburgom. Njihov izhodiščni položaj bi bil v tem primeru odvisen od rezultata na tekmi med Napolijem in Genkom,

poraza Napolija proti Genku, ne glede na rezultat proti Salzburgu. Liverpool ne bo napredoval v primeru, če: Salzburg zmaga vsaj s 4:3 in če Napoli zmaga proti Genku,

Salzburg zmaga, obračun Napolija in Genka pa se konča z remijem. Vse tri ekipe bi imele v tem primeru deset točk, zaradi boljšega medsebojnega izkupička pa bi napredovala Salzburg in Napoli.

Norvežan lovi rekord

Svoje računice pred zadnjim krogom imajo tudi pri Salzburgu, ki bo znova največ stavil na norveškega čudežnega dečka Erlinga Brauta Haalanda, ki bi v primeru zadetka proti Liverpoolu postal šele drugi nogometaš v zgodovini, ki bi zadel na vseh šestih tekmah skupinskega dela lige prvakov. "Ničesar nimamo za izgubiti. Poskušali bomo uživati v igri. Zame bo to zagotovo najpomembnejša tekma v karieri in res se je že veselim," je pred tekmo dejal norveški nogometaš, ki ga povezujejo s prestopom v skoraj vse največje evropske klube. V letošnji sezoni je na 21 tekmah zabil že 28 golov.

"Zame bo to zagotovo najpomembnejša tekma v karieri do zdaj in res se je že veselim," pred tekmo pravi Haaland. Foto: Reuters

Podobno pred tekmo razmišlja tudi strateg avstrijske ekipe Jesse Marsch. "V srečanje gremo povsem sproščeni, dali bomo vse od sebe. To je za nas res neverjetna priložnost in pripravljeni smo narediti nekaj posebnega," je pred obračunom pred domačimi gledalci optimističen Američan na klopi avstrijskega prvaka.

Salzburg je v tej sezoni izjemno strelsko razpoložen. Na prvih petih tekmah skupinskega dela lige prvakov so Salzburžani dosegli 16 zadetkov, več od njih sta jih dosegla le Bayern (21) in lanski finalist Tottenham (17). Avstrijski prvaki bodo imeli zagotovo veliko podporo domačih navijačev, a čaka jih vse prej kot lahka naloga. Salzburg ni namreč še nikoli ugnal angleškega nasprotnika. Na petih tekmah z angleškim nasprotnikom so bili Avstrijci štirikrat poraženi, enkrat so vknjižili remi.

Salzburg, Red Bull Arena:

18.55 Salzburg – Liverpool



Verjetni začetni postavi:

Salzburg: Stanković, Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer, Junuzović, Mwepu, Minamino, Szoboszlai, Haaland, Hwang.

Odsotni: Bernede, Koita (oba poškodba), Farkas (bolezen).



Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino, Mane.

Odsotni: Clyne, Fabinho, Matip (vsi poškodba).

Vprašljivi za nastop: Lallana, Lovren, Wijnaldum (vsi poškodba).

Ancelotti pred izhodnimi vrati?

Pred zadnjim krogom skupinskega dela imajo na papirju najlažjo nalogo nogometaši Napolija, ki se bodo na stadionu San Paolo pomerili z odpisanim Genkom. Italijani morajo za napredovanje "le" zmagati, ne glede na izid druge tekme. A četa Carla Ancelottija se je na prvi medsebojni tekmi z belgijskim nasprotnikom že opekla, saj se je obračun končal brez zadetkov.

Je Carlo Ancelotti na izhodnih vratih Napolija? Foto: Reuters

Trener Napolija Ancelotti pa se pred ključno tekmo lige prvakov ukvarja tudi z drugačnimi težavami. Neprepričljive predstave Napolija v serie A, kjer je trenutno šele na sedmem mestu s kar 17 točkami zaostanka za vodilnim Interjem, so 60-letnega Italijana krepko potisnile proti izhodnim vratom dvakratnega italijanskega prvaka. Napoli namreč ni zmagal že na zadnjih devetih tekmah v vseh tekmovanjih.

"S takšnimi situacijami imam že ogromno izkušenj. Ne obremenjujem se s tem, ali me bo klub odpustil. Če cilji niso izpolnjeni, je prav, da pride do sprememb. Prtljago imam vedno pripravljeno. Trenutno razmišljam le o tekmi in ekipi, ki ta trenutek ne kaže vsega tistega, česar je sposobna. Zdaj je glavno, da odigramo tako, kot smo že večkrat v tej sezoni. Tudi če napredujemo, to ne bo izbrisalo ostalih slabih izidov," pred tekmo razmišlja Ancelotti, ki se je na klop Napolija usedel lani.

Neapelj, stadion San Paolo:

18.55 Napoli – Genk



Verjetni začetni postavi:

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens, Lozano.

Odsotna: Allan, Malcuit (oba poškodba).

Vprašljivi za nastop: Ghoulam, Milik, Tonelli (vsi poškodba).



Genk: Vandevoordt, Maehle, Dewaest, Lucumi, Neto, Ito, Cuesta, Berge, Ndongala, Samatta, Onuachu.

Odsotna: Heynen, Vuković (oba poškodba).

Vprašljiva za nastop: Uronen, Zebli (oba poškodba).