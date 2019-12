Govorica, ki zabava Španijo. Je zvezdnik Barcelone staknil spolno bolezen?

Pri sobotni zmagi v španskem prvenstvu Arthurja, ta je izpustil štiri od zadnjih šestih tekem Kataloncev, ni bilo zaradi težav z dimljami, kot so v uradnem sporočilu zapisali pri Barceloni. Toda zdaj nogometno Španijo (in z njo ves svet) zabava govorica, da je razlog za odsotnost 23-letnega vezista nekoliko drugačen. Odsoten naj bi bil, ker je staknil spolno prenosljivo bolezen gonorejo, zaradi katere naj bi bil z igrišč odsoten še nekaj tednov.

Glede na to, da o tem ne poroča nobeden izmed tistih bolj relevantnih španskih medijev, ki secirajo tamkajšnje nogometno dogajanje, pa tudi zaradi tega, ker jo je v javnost spravil novinar ne preveč znane radijske postaje La Sotana Andreu Ginola, je treba takšne govorice jemati z rezervo, a je namigovanje o tem v Španiji vseeno dvignilo veliko prahu. Predvsem pa razjezilo navijače Barcelone, ki z igrami Arthurja niso preveč zadovoljni, zdaj pa Brazilcu očitajo, da bolj kot na nogometno igrišče misli o zabavi izven nogometnih zelenic.

Kaj je gonoreja?

Gonoreja je močno razširjena prenosljiva bolezen, ki se večinoma prenaša s spolnim stikom. Razširjena je predvsem med mlajšo starostno skupino od 15 do 24 let in se kaže kot lokalno obolenje sluznice nekaj dni po okuženju. Čeprav je bolezen dobro ozdravljiva z antibiotiki, je lahko nevarna, če je ne odkrijemo in se že razširi po telesu. V tem primeru se lahko pojavi cela vrsta simptomov, ki se razlikujejo od pacienta do pacienta. Simptomi pri moških so: bel ali zelen, gost gnojen izcedek iz penisa, bolečina pri uriniranju in draženje okoli odprtine sečnine. Tveganje za prenos okužbe iz ženske na moškega je med 20 in 50 odstotkov po enkratni izpostavitvi. Čas do razvoja simptomov je od 2 do 10 dni. Najboljši način za preprečevanje okužbe je uporaba kondomov med spolnimi odnosi.

Odlična novica za Inter, zraven ne bo niti Lionela Messija

Ta vezist, ki so ga pri Barceloni videli kot menjavo za legendarnega Andresa Iniesto, je na Camp Nou prišel julija lani, ko so Katalonci brazilskemu Gremiu zanj odšteli 31 milijonov evrov. Za španske prvake je od takrat odigral 56 tekem v vseh tekmovanjih in zabil dva gola, prispeval pa še šest asistenc.

Dobitnik zlate žoge za leto 2019 Lionel Messi bo izpustil gostovanje v Milanu in počival za naslednje izzive, ki so pred njim. V soboto, 14. decembra, Barcelono čaka prvenstveno gostovanje pri Real Sociedadu, že štiri dni pozneje, v sredo 18. decembra, pa prvi el clasico sezone. Foto: Getty Images

Arthur pa ni edini nogometaš Barcelone, ki ga v torek ne bomo videli v Milanu, kjer bodo Katalonci v zadnji tekmi skupinskega dela lige prvakov gostovali pri tamkajšnjem Interju. Barcelona si je namreč že pred zadnjo tekmo zagotovila prvo mesto v skupini F, tako da se je njen trener Ernesto Valverde odločil, da bo spočil tudi prvega zvezdnika Lionela Messija.

Ob novo okronanem najboljšem nogometašu na svetu pa zraven ne bo niti Gerarda Piqueja in Sergija Roberta, kar je zagotovo odlična novica za Samirja Handanovića in soigralce. Inter se namreč pred zadnjim krogom z Borussio Dortmund, ki bo medtem gostila praško Slavio, poteguje za drugo mesto in pot v osmino finala. Italijani in Nemci imajo pred zadnjo tekmo isto število točk. V primeru, da bo tako tudi po torkovem večeru, pa se bodo uspeha zaradi boljšega izkupička z medsebojnih tekem veselili Milančani.