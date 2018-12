Bi moral zvezdnik Liverpoola za to potezo prejeti kazen? #video

Liverpool je v sredo, na dan obdarovanja (boxing day), v premier ligi dosegel še osmo zaporedno zmago. A kot kaže, tudi s pomočjo velike prevare svojega prvega zvezdnika Mohameda Salaha, ki je pri vodstvu rdečih z 1:0 padel v kazenskem prostoru in izsilil enajstmetrovko. Ta je dokončno odločila srečanje. Čeprav so mnogi zahtevali kazen za simuliranje, se to pričakovano ne bo zgodilo.

Liverpool je na koncu zmagal s kar 4:0, a trener Newcastla Rafa Benitez je prepričan, da je Salah prelisičil sodnika in padel sam od sebe. "Enajstmetrovka je spremenila vse, zdaj pa moram razlagati, zakaj smo prejeli štiri zadetke," po tekmi ni skrival jeze nekdanji trener Liverpoola.

V tej sezoni že videli kazni za take primere

Egipčana je igralec Newcastla Paul Dummett res malce prijel za roko, a to je bilo, vsaj na prvi pogled, premalo, da bi Salah, ki vse prej kot lahko izgubi ravnotežje, padel kot balerina in se zakotalil po tleh. Nogometna javnost je prepričana, da bi moral nogometni zvezdnik prejeti kazen za simuliranje, kot sta jo v tej sezoni že Oumar Niasse in Manuel Lanzini. Oba sta po novem pravilu, ki je začel veljati pred to sezono, prejela dve tekmi kazni.

"Salah je padel preveč zlahka in nič ne bi bilo narobe, če bi prejel kazen, kot sta jo omenjena dva," je dejal nekdanji sodnik v najmočnejši angleški ligi Mark Halsey.

Kako je v kazenskem prostoru padel odlični Egipčan:

Liverpool se pred težkima tekmama lahko oddahne

Disciplinska komisija angleške nogometne zveze (FA) je že odločila, da ne zasedala za primer in potrdila pravilnost odločitve glavnega sodnika. Odločitev je bolj ali manj pričakovana, saj FA nikakor noče vplivati na potek prvenstva. Liverpool, ki že 30 let čaka na naslov angleškega prvaka, se bo v naslednjih dneh doma udaril z Arsenalom (29. 12.), takoj po novem letu pa še na Etihaadu z Man Citjyem (3. 1.).