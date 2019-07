Safet Hadžić tudi po krepki klofuti ostal gospod

Po bolečem in nesrečnem porazu Safet Hadžić ni iskal izgovorov v sodnikih in nesreči.

Po bolečem in nesrečnem porazu Safet Hadžić ni iskal izgovorov v sodnikih in nesreči. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ne bi napadal sodnikov," je po bo boleči latvijski klofuti v prvi uri in pol nove sezone, porazu proti latvijskemu Rigasu sredi Ljubljane z 2:3, povedal trener Olimpije Safet Hadžić. Še pred tem je svojim nogometašem čestital za odnos do igre, ki so ga pokazali. O švicarskem sodniku, ki je močno oškodoval Olimpijo in pri izidu 0:0 spregledal enajstmetrovko v njeno korist, ni želel preveč razglabljati.

Čeprav se po včerajšnjem porazu z 2:3 pred domačimi navijači na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za ligo Europa prav lahko zgodi, da bo imela sezona 2019/20, ne glede na njen nadaljnji razplet, že po tednu dni grenak priokus za Olimpijo, je njen trener po tekmi ostal zvest svojim načelom. Besede o tem, da je treba biti velik tudi v porazih, ki jih v teoriji slišimo pogosto, v praksi pa doživimo precej redkeje, je potrdil tudi po enem izmed najbolj bolečih porazov, ki jih je na klopi Ljubljančanov doživel.

Pri izidu 0:0, po uvodnih napadih Olimpije, ki so se končali brez gola, je glavni sodnik Urs Schnyder v 17. minuti močno oškodoval Ljubljančane. Po preigravanju Endrija Cekicija je najbolj nevaren nogometaš Olimpije padel v kazenskem prostoru, potem ko ga je z nogo udaril nasprotnikov branilec, a Švicar ni pokazal na enajstmetrovko. Kdo ve, kaj bi se zgodilo, če bi Ljubljančani prišli do vodstva in bi morda v trdno zgoščeni obrambi Latvijcev ob lovljenju zaostanka nastale luknje. Prav mogoče je, da bi šla tekma v povsem drugačno smer.

"Uefa, mafija! Uefa, mafija!" so po akciji, v kateri je nogometaš Olimpije zaradi domnevnega simuliranja prejel celo rumen karton, glasno skandirali najzvestejši ljubljanski navijači Green Dragons na najglasnejši severni tribuni in opozorili na veliko sodniško napako, ob tem pa ošvrknili tudi svojega najbolj slovitega rojaka Aleksandra Čeferina. Bes nad sodnike je ob njih zlival še marsikdo, a trenerja Olimpije ni bilo med njimi.

Z odnosom igralcev, ki ga je večkrat poudarjal že pred tekmo, je bil po njej zadovoljen. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Čestitke igralcem, dali so vse od sebe

"Kaj naj rečem? Čestital bi igralcem. Dali so vse od sebe. Druga stvar je, da smo po naših napakah prejemali prepoceni zadetke. Vse se je odvijalo proti nam. Namesto, da bi šla žoga ven, je končala v našem golu. Na drugi strani nismo v gol spremenili priložnosti, ki smo jih imeli. Nimam povedati kaj pametnega, morda le to, da bomo v Latviji skušali tekmo obrniti v svoj prid," je po tekmi mirno razlagal Safet Hadžić, ki s sicer ne najbolj artikuliranimi, a zato iskrenimi in nič kaj senzacionalističnimi odgovori iz dneva v dan pridobiva simpatije.

O sojenju in napaki iz uvodnega dela tekme je na novinarski konferenci po tekmi govoril šele, ko so ga po tem vprašali. Pa še to zelo, zelo sramežljivo. "Ne bi napadel sodnika, toda če pogledamo našo in njihovo enajstmetrovko, potem je jasno, da bi moral na belo točko pokazati tudi nam," je bilo vse, kar je povedal o sodnikih, potem pa govoril še o igri, ki jo je njegova ekipa prikazala. "Ne moremo reči, da nismo imeli priložnosti. Zagotovo je bilo v prvem polčasu malo več preračunavanja in otipavanja z obeh strani. Potem se je zadeva odprla," je povedal Hadžić, ki s tremi zadetki v njegovi mreži pred domačimi navijači seveda ni zadovoljen.

Skoraj vse govori močno v pri Olimpije, samo najpomembnejše ne

Nogometašem Olimpije je hrbet obrnila tudi sreča. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida



Olimpija je proti nasprotnikovim vratom merila kar 28-krat, od tega šestkrat v okvir. Rigas je zmogel več kot trikrat manj strelov, samo osem (šest v okvir vrat).



Tudi kotov so Ljubljančani zbrali veliko več, osem. Latvijci so imeli na voljo le tri.



Pri posesti žoge pa so imeli slovenski pokalni prvaki tako ali tako premoč od prve do zadnje minute. V njihovih nogah je bila 64 odstotkov igralnega časa.



Toda premoči Ljubljančani žal niso znali unovčiti. V rubriki zadetki, ki je po tekmah edina pomembna, je pri gostih na koncu pisalo 3, pri domačih pa 2. Da je bila Olimpija precej boljši nasprotnik od Rigasa, potrjujejo tudi številke, ki so v uradnem zapisniku ostale po koncu tekme.Olimpija je proti nasprotnikovim vratom merila kar 28-krat, od tega šestkrat v okvir. Rigas je zmogel več kot trikrat manj strelov, samo osem (šest v okvir vrat).Tudi kotov so Ljubljančani zbrali veliko več, osem. Latvijci so imeli na voljo le tri.Pri posesti žoge pa so imeli slovenski pokalni prvaki tako ali tako premoč od prve do zadnje minute. V njihovih nogah je bila 64 odstotkov igralnega časa.Toda premoči Ljubljančani žal niso znali unovčiti. V rubriki zadetki, ki je po tekmah edina pomembna, je pri gostih na koncu pisalo 3, pri domačih pa 2.

Ve, da bo prej ali slej dobil odpoved

"Ko napadaš, tvegaš, da boš dobil zadetke iz protinapadov, kot se je dogajalo nam. Dogajajo se napake, ko tako pritiskaš. Seveda je to, da smo prejeli tri zadetke, preveč. Povedal sem, da smo prejemali prepoceni zadetke, a dejstvo je, da nam je zmanjkalo tudi malo sreče. Enkrat gre v gol, drugič ne. Malo nas je pretresla tudi tista enajstmetrovka, ko dobiš gol in gre vse hitro navzdol," se je razgovoril Hadžić in ob tem povedal, da je pričakoval točno takšen Rigas, kot ga je pred okrog štiri tisoč gledalci v Stožicah tudi videl.

S tem, ali bi ga morebitni evropski neuspeh lahko stal službe, se ne obremenjuje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V določenih situacijah bi se lahko odzvali bolje, morda je res, da bi morali več streljati na gol, ampak ko igraš proti tako zgoščeni obrambi, Latvijci so postavili pravcati bunker, je težko. Res ni lahko prebiti take obrambe, je pa res, da bi morali v zadnjih 20 metrih od nasprotnikovega gola odigrati bolje. Večkrat bi morali streljati," je o eni od redkih zamer, ki jih ima do svojih nogometašev, govoril Hadžić, ki ga je doletelo tudi vprašanje o tem, ali se v primeru evropskega neuspeha boji za svojo službo.



Znano je, Milan Mandarić, ki je še vedno predsednik Olimpije, pa čeprav je na njenih izhodnih vratih, je znan po tem, da trenerje zelo rad odpušča. "Ne vem, zakaj bi se bal. Prej ali slej me čaka isto, kar čaka vse druge trenerje. Odpoved. Ali je to čez eno leto ali čez en mesec, ne vem. Takšna je pač trenerska služba. To je zame neumno vprašanje," je za konec odgovoril Hadžić in ob opombi gospodične, ki je vodila druženje s sedmo silo, da je lahko na igro svojega moštva ponosen, pripomnil, da na koncu šteje samo rezultat.

Bo Olimpija v Latviji izločila Rigas? Da 60,00% +

Ne 40,00% +

Ne vem, me ne zanima 0,00% +

Želijo si, da bi peklenski urnik postal še bolj peklenski

Že ta konec tedna se bo morala Olimpija spopasti še z začetkom nove prvenstvene sezone in mestnim derbijem z novopečenim prvoligašem Bravo. Po novem evropskem četrtku se urnik seveda ne konča, ampak ponuja nove velike izzive. Najprej prvenstveni obračun z odličnimi Domžalčani, teden dni pozneje že prvi večni derbi in gostovanje pri Mariboru v Ljudskem vrtu.

Zares naporen razpored, ki pa ga Ljubljančani nameravajo še nekoliko otežiti. Z novima evropskima tekmama, po katere prihodnji četrtek odhajajo v Rigo. Bele zastave s seboj na pot ne bodo vzeli, obljubljajo.

Tako dolgo na klopi Olimpije še ni bil