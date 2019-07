Konec Mandarićevih sanj že po uri in pol nove sezone?

Nogometaši Olimpije so v prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa proti latvijskemu Rigasu v Stožicah izgubili z 2:3. Norih je bilo predvsem zadnjih deset minut tekme, v katerih so gledalci videli kar štiri zadetke.

Dan pred tem so lahko videli, kaj so z odhodom Roka Kronavetra izgubili, ko je ta v dresu Maribora uprizoril simultanko na Islandiji in vijoličaste praktično že popeljal v naslednji krog kvalifikacij za ligo prvakov. Na dan tekme so dobili tudi novo, močno okrepitev –pogodbo je podpisal tako želeni branilec Miral Samardžić –, a nekdanji slovenski reprezentant za Olimpijo na prvih evropskih tekmah še ne bo mogel pomagati.

Potem so nogometaši Olimpije prvič v sezoni 2019/20 na uradni tekmi pritekli pred gledalce v Stožicah, kjer jih je pozdravilo približno štiri tisoč navijačev. Zbrali so se v podobnem številu, kot so se v soboto na zadnji pripravljalni tekmi proti beograjskemu Partizanu. Mednje se je, kar seveda ni presenečenje, pomešal tudi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, ki zdaj sedi na klopi Latvije in je na največjem slovenskem štadionu iskal potencialne reprezentante v vrstah gostov.

Dober začetek Olimpije, ki pa ni znala zadeti

Latvijci v prvih 45 minutah niso imeli prav veliko od igre, a bi lahko ob nekaj več sreče prišli tudi do vodstva. Z velikimi napakami je Rigasu priložnosti ponudila ljubljanska obramba, v kateri v ogenj od prve minute kljub drugačnim napovedim ni šel njen steber, Vitalijs Maksimenko. Latvijec ima težave s poškodbo, zato se je Safet Hadžić na klopi Olimpije naposled odločil, da ne bo tvegal. Nevarnejša je bila Olimpija, ki pa v zaključkih akcij ni bila dovolj zbrana in niti ne dovolj kakovostna, da bi prišla do zadetka.

Olimpija je bila precej nevarna, a premoči ni znala unovčiti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Akcije Ljubljančanov so se sicer kar vrstile. Že po dveh minutah je do strela prišel Endri Cekici, a je znotraj kazenskega prostora meril mimo gola. Nogometaš, ki je bil najnevarnejši na igrišču, je bil nevaren tudi po osmih minutah, ko je njegov strel končal v latvijskem bloku. Tri minute pozneje je po levi strani podrl Stefan Savić, prišel do strela, a poizkusil preslabo. V 17. minuti je bil v akciji ponovno Cekici. Po novi lepi akciji je padel v kazenskem prostoru in zdelo se je, da se bo oglasil sodnik. To se je tudi zgodilo, a na začudenje vseh z roko ni pokazal na belo točko, ampak v nasprotno smer, ljubljanskemu napadalcu pa pokazal rumeni karton. Po ogledu počasnega posnetka je jasno, da neupravičeno.

V 19. minuti je do strela po še eni lepi akciji prišel visoki Rok Kidrič, ki je tokrat zaigral v napadu, a spet meril v blok. V 22. minuti je Cekici poizkusil še s prostega strela, žoga pa se je od živega zidu odbila v kot. Po tem je do strela od daleč prišel Eric Boakye, žogo udaril z volejem, a je zletela mimo vrat. Če ne bi, bi ta gol verjetno videli še kod drugod kot samo v Sloveniji in Latviji, saj bi namreč poskrbel za pravcati evrogol. Ljubljanska ofenziva se je nadaljevala v 29. minuti, ko je do strela z roba kazenskega prostora prišel Savić. Spet ni bil dovolj natančen.

V obrambi Olimpije je bilo kar nekaj napak. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Velika napaka ljubljanske obrambe, ki je Latvijci niso kaznovali

"Kdor ne da, dobi," je vseskozi ponavljal znani Ivo Milovanović. Ponarodeli stavek slavnega, zdaj že upokojenega slovenskega televizijskega komentatorja, bi se skorajda uresničil tudi v Stožicah. V 31. minuti je nerazumljivo napako v svojem kazenskem prostoru naredil Boakye, prepustil žogo srbskemu napadalcu v vrstah gostov Darku Lemajiću, a je bil Nejc Vidmar k sreči dovolj zbran in je odlično posredoval.

Že minuto zatem je bil ljubljanski kapetan spet na preizkušnji, ko je na desni strani povsem sam ostal še en Srb Andrija Kaludjerović, a se je Vidmar izkazal z novo obrambo. Izkušeni napadalec je imel lepo priložnost, da bi se maščeval svojim nekdanjim delodajalcem, s katerimi je sodeloval nekaj tednov. Kaludjerović je namreč lani poleti podpisal dveletno pogodbo z Olimpijo, izrekel ustaljene besede o tem, kako je prišel v velik klub in izrazil upanje, da bo v njem pustil globok vtis, zabil celo dva gola na prijateljski tekmi, potem pa odšel, ne da bi v zelenem dresu odigral eno samo minuto. Še eden od potnikov, ki so ekspresno zdrveli mimo nogometne železniške postaje, ki jo je v Ljubljani zgradil Milan Mandarić.

Do odhoda na polčas se ni dogajalo veliko veliko. Še en strel Suljića, ki je mimo gola zletel v 31. minuti, to pa je tudi vse. Nogometaši obeh ekip so na polčas odšli z rezultatom 0:0, tisti v zeleni športni opravi pa so si prislužili blažji aplavz s tribun. Borbenosti jim namreč ni mogel očitati nihče.

Stefan Savić je poizkušal, a ni bil pri strelu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Spet dober začetek, potem pa hladna prha

Tudi drugi polčas, v katerega sta pritekli nespremenjeni ekipi, se je začel s priložnostjo Olimpije. V 48. minuti je globoko v kazenskem prostoru preigraval Savić, prišel do strela z nekaj metrov, a bil v mrtvem kotu, zato kaj drugega kot golavta za goste ni mogel iztržiti. V 51. minuti pa je sledila hladna prha za Ljubljančane. Nespameten prekršek Denisa Šmeja, ki tudi sicer ni igral najbolje in je podal kar nekaj žog v nasprotnikove noge, in enajstmetrovka za goste. V gol jo je spremenil Lemajić in poskrbel za nepričakovan rezultat na semaforju štadiona v Stožicah. Ob domačem grbu številka 0, ob gostujočem pa 1.

Že dve minuti pozneje bi lahko bilo 1:1, potem ko je bilo po prostem strelu Cekicija vroče v kazenskem prostoru Rigasa, a se izid ni spremenil. V 62. minuti smo videli novo priložnost za Olimpijo, spet je streljal Suljić, ki pa ponovno ni imel sreče – tokrat ga je ustavil okvir vrat. Štiri minute za tem spet je Suljić zopet poskušal z roba kazenskega prostora, sledilo pa je odlično posredovanje latvijskega vratarja, ki je žogo odbil v kot. Olimpija je še naprej pritiskala in dobila v 69. minuti spet priložnost, ko je po domiselni podaji Savića z leve strani pred gol Latvijcev prišel Mario Jurčević, a je streljal slabo. Kakšno minuto zatem je z roba kazenskega prostora poizkusil še Tomislav Tomić, a se tudi on ni najbolj izkazal.

Latvijci so bili pred nasprotnikovimi vrati neverjetno učinkoviti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Evrogol in norih zadnjih deset minut

Ljubljančani so še naprej pletli mrežo, bili nevarnejši nasprotnik, a trdne, zgoščene latvijske obrambe nikakor niso mogli streti in zdelo se je, da je tudi ne bodo. Tako je bilo vse do 82. minute, ko je za poslastico večera poskrbel Boakye. Z desne strani je z volejem udaril po žogi, ki je preletela latvijskega vratarja in končala v mreži. Evrogol, ki je bil tudi prvenec 19-letnega Ganca v majici slovenskih pokalnih prvakov.

Olimpija je v naslednjih minutah krenila po drugi zadetek in popoln preobrat, dobila pa vse kaj drugega. V 89. minuti je po na videz ne preveč nevarni akciji do strela v kazenskem prostoru prišel rezervist Glebs Kluškins, presenetil Vidmarja in žogo poslal čez njega, s čimer je poskrbel za hladno prho v Stožicah – Rigas je prišel do vodstva z 2:1. Potem pa 90. minuta in še en gol rezervista, tokrat se je pod njega podpisal novinec v vrstah Olimpije Luka Menalo. Že minuto zatem je bila Olimpija ponovno nevarna, močno je streljal rezervist Ante Vukušić, a se je latvijski vratar spet izkazal z obrambo. In ne, razburjenja v Stožicah še ni bilo konec. Po izgubljeni žogi na sredini igrišča globoko v sodnikovem dodatku so Latvijci stekli v protinapad, pred gol je stekel še en rezervist Tin Vukmanić, ki ga je spremljal Mario Jurčević, od katerega se je žoga odbila v loku, presenetila Vidmarja in končala za njegovim hrbtom. Latvijci so tako zmagali s 3:2.

Navijači Olimpije so nogometašem po koncu tekme kljub porazu ploskali. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Konec sanj odhajajočega predsednika?

Začetek sezone je za Ljubljančane kot iz najhujše more. Boleč poraz, ki je močno omajal odhajajočega predsednika Mandarića pri njegovi nameri, da bi za slovo v Ljubljani poskrbel še za odmeven evropski rezultat. Po uri in pol igre v sezoni 2019/20 se zdi, da bo Olimpija odigrala samo dve evropski tekmi, a upanje umira zadnje. Olimpija je namreč pokazala precej več kot Latvijci, kar potrjuje tudi razmerje v strelih (kar 27 proti 8 v korist Ljubljančanov), a bila tokrat premalo učinkovita v napadu, pred svojimi vrati pa delala začetniške napake. Morda se to, ko se vrne Maksimenko, spremeni …

Olimpija : Rigas 2:3 (0:0)

Kvalifikacije za ligo Europa, 1. krog (prva tekma). Štadion Stožice v Ljubljani. Sodnik: Urs Dominik Schnyder (Švica). Pomočnika: Jan Köbeli, Efe Kurnacza (oba Švica). Četrti sodnik: Stefan Horisberger (Švica).



Strelec: 0:1 Lemajić 52./11m, 1:1 Boakye 82., 1:2 Kluškins 89., 2:2 Menalo 90., 2:3 Vukmanić 93.



Olimpija: Vidmar; Jurčević, Bagnack, Šme, Boakye; Savić, Putinčanin (od 72. Menalo), Tomić, Suljić; Kidrič (od 62. Vukušić), Cekici. Trener: Safet Hadžić.

Rigas: Ikstens; Sorokins, Girdvainis, Jagodinskis, Savalnieks; Cigankis (od 64. Kouadio), Blagojević, Seto, Šimkovič (od 77. Vukmanič); Kaludjerović (od 71. Kjuškins), Lemajić. Trener: Valdas Dambrauskas.



Rumeni kartoni: Cekici 18. (Olimpija), Putinčanin 23. (Olimpija), Savalnieks 40. (Rigas)., Bagnack 52. (Olimpija), Blagojević 53. (Rigas), Suljić 60. (Olimpija).