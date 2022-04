Po marčevskem umiku milijarderja Romana Abramoviča iz Velike Britanije se še naprej zbirajo ponudbe za nakup londonskega nogometnega kluba Chelsea, ki ga je imel Rus v lasti od leta 2003.

Abramoviču so v Londonu pokazali rdečo luč. Foto: Guliverimage Prodajo vodi ameriška banka Raine. Iz igre je izpadel Američan Steve Pagliuca, solastnik Boston Celtics. Njegova skupina vlagateljev se je umaknila sama, potem ko je dobila namig iz banke, da ni njihova prva izbira. Pagliuca je ponudbo oddal skupaj s kanadskim bogatašem Larryjem Tanenbaumom, ta je lastnik podjetja Maple Leaf Sports Entertainment, ki ima v lasti več klubov v Torontu.

Iz ZDA prihaja še en mogoči kupec, solastnik bejzbolske ekipe Los Angeles Dodgers, Todd Boehly. The Wall Street Journal je poročal, da bo ta začel ekskluzivne pogovore o nakupu. Tretji ponudnik je nekdanji prvi mož letalske družbe British Airways Martin Broughton, čigar vlogo za nakup sta, vsak z 12 milijoni evrov, podprla tudi teniška igralka Serena Williams in dirkač formule 1 Lewis Hamilton, sicer navijač Arsenala.

"To je britanska ponudba za britanski klub"

INEOS vlaga že v kolesarsko ekipo na najvišji ravni. Foto: Guliverimage Rok za oddajo ponudb so že nekajkrat podaljšali. In zdaj se je pojavilo novo ime. Chelsea bi prevzel britanski poslovnež Jim Ratcliffe. Ta je direktor kemičnega podjetja INEOS, ki ima v lasti francoski nogometni klub OGC Nice in kolesarsko ekipo INEOS Grenadiers. Vložil je uradno ponudbo za nakup v višini 4,25 milijarde funtov (nekaj več kot pet milijard evrov). Od tega bi 2,5 milijarde dali za sklad za žrtve ukrajinske vojne, 1,75 milijarde pa za neposredne naložbe v klub v naslednjih desetih letih.

"To je britanska ponudba za britanski klub," je INEOS zapisal v sporočilu za javnost. "Menimo, da bi moral imeti London klub, ki bo sinonim za mesto. Tako kot mesto predstavljajo Real Madrid, Barcelona ali Bayern München. Načrtujemo, da bi bil Chelsea tak klub. Vlagali bi kot ljubitelji te čudovite igre in ne zato, da bi ustvarjali dobiček. To počnemo s svojim primarnim poslom. Klub podpirajo lokalna skupnost in njegovi navijači. In naš namen je, da v Chelsea vložimo iz tega razloga."