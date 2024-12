S čustveno gesto so se poklonili soigralcu, ki je tragično izgubil sina

Švicarska ekipa je v sredo visoko izgubila, a je na gostovanju celo povedla, potem ko je v šesti minuti zadetek dosegel Lukasz Lakomy. Zatem pa je ta stekel proti svoji klopi in skupaj s soigralci v zrak dvignil dres z imenom Meschacka Elia, ki je v tem tednu doživel družinsko tragedijo – po boju z boleznijo je nepričakovano umrl njegov štiriletni sin. 27-letni nogometaš je zatem odpotoval v Kongo, kjer se je pridružil svoji družini.

Foto: Guliverimage

Zaradi tragedije sta obe ekipi na sredini tekmi nosili črne žalne trakove, soigralcu pa so se poklonili z minuto molka pred srečanjem. "Za nas ta večer ni bil pomemben šport, temveč samo to, kar se je zgodilo v teh dneh. To je nekaj nepredstavljivega in vse drugo je v takih trenutkih nepomembno," je po koncu tekme in šestem porazu v tekmovanju dejal kapetan ekipe Loris Benito.

Trauerminute für den verstorbenen Sohn von Meschack Elia. In tiefer Anteilnahme für Meschack Elia und seine Angehörigen: In den Minuten vor dem Anpfiff des Spiels Stuttgart - YB ist eine Trauerminute abgehalten worden. Beide Teams spielen heute mit Trauerflor.#bscyb #ybforever pic.twitter.com/6p7QbcJYgQ — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 11, 2024

