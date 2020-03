Nekdanji turški reprezentant s hudimi simptomi koronavirusa v bolnišnici

"V šoku smo. Bolezenski simptomi so se razvili ekspresno in so tako hudi, da je moral v bolnišnico, kjer ga ne smemo niti obiskati," je dejala žena nekdanjega reprezentanta in dodala, da se je skupaj s hčerko testirala tudi sama, a sta bila testa negativna.

Šestinštiridesetletni Recber je v karieri igral za Fenerbahče, Bešiktaš, Antalyaspor, kratek čas pa je preživel tudi v Barceloni. Za reprezentanco je odigral 120 tekem, po številu nastopov je njen rekorder.

Preberite še: