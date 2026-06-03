Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek ob 18. uri odigrala prijateljsko tekmo s Ciprom, skozi celoten teden pa so na sporedu številne prijateljske tekme. Med drugim se bosta pred svetovnim prvenstvom pomerila Nizozemska in Alžirija. Italija, ki je izpadla v kvalifikacijah, se bo pomerila z Luksemburgom, v obračunu še dveh ekip brez vstopnice za mundial, pa še Poljska z Nigerijo. Kongo, ki bo prav tako igral na velikem tekmovanju, čaka srečanje s še eno osmoljenko kvalifikacij, Dansko.

Nizozemska in Alžirija, ki bosta igrali na svetovnem prvenstvu, se bosta v sredo zvečer pomerili na prijateljski tekmi pred turnirjem. Tik pred odhodom v Severno Ameriko se bosta pomerila v De Kuipu v Rotterdamu, kjer imajo Oranje odličen rekord, saj so tam od leta 1990 izgubili le dvakrat. Ekipa Ronalda Koemana je v nizu desetih tekem brez poraza, vključno z zmago nad Norveško z 2:1 in remijem z Ekvadorjem z 1:1 marca.

Nizozemce na svetovnem prvenstvu čakajo nasprotniki v skupini F, Japonska, Švedska in Tunizija, otvoritvena tekma pa bo 14. junija v Arlingtonu v Teksasu. Alžirci pa so na zadnjih sedmih tekmah petkrat ohranili mrežo nedotaknjeno in se odpravljajo na svoje prvo svetovno prvenstvo po letu 2014, prvenstvo pa bodo odprli v Kansas Cityju proti Argentini.

Nizozemci so bili na zadnjem evropskem prvenstvu polfinalisti in selektor Ronald Koeman je dejal, da ima glede turnirja tokrat "boljši občutek". "Kaj pa pomeni 'boljši'? Na zadnjem turnirju nam je zaradi poškodb manjkalo kar nekaj igralcev," je povedal na tiskovni konferenci pred tekmo v Rotterdamu. "Zdi se, da bodo tokrat vsi popolnoma zdravi, tako da je to razlika. Ampak ali smo dejansko boljši, bomo morali dokazati. Nikoli ne moreš pravilno napovedati. Če rečeš, da bomo postali svetovni prvaki, ljudje zmajujejo z glavo, če rečeš, da si outsider, potem pravijo, da nimaš samozavesti. V to ekipo imam veliko zaupanja, a ogromno ekip je res kakovostnih," je še povedal Koeman.

Prijateljske tekme:

Sreda, 3. junij:

Torek, 2. junij: