Oven

Denarne težave vam bodo vzele pogum. Povišica, ki ste jo pričakovali, ni prišla, ali pa se vaš profesionalni projekt ni izšel, kot ste pričakovali. Sedaj je čas, da na prvo mesto postavite vašo iznajdljivost in ugotovite, kako boste zaslužili denar, ki ga potrebujete. Zavedajte se, da imate potrebno znanje.

Bik

Osvobodite se in pojdite naprej, saj porušeno ravnovesje nič ne pomaga pri izpolnitvi vaših potreb. Potrudite se in obdržite notranji mir, da bo vse ostalo dobro in udobno. Ne zanemarite svojih želja, da bi ugajali drugim. Ne sprejemajte kompromisov, zahtevajte tisto, kar želite, ali pa boste samo zafrustrirani.

Dvojčka

Na delovnem mestu boste hitri in učinkoviti. Kljub temu vam bo delo začelo presedati, saj ste potrebni poštenega počitka. Na finančnem področju vam uspeva tisto, o čemer drugi lahko le sanjajo. Le pogumno naprej! Če se bodo vaše zdravstvene težave še naprej pojavljale, morate k zdravniku.

Rak

V delovnem okolju boste premagali vsako oviro, ki se bo znašla na vaši poti. V mislih imejte dolgoročne načrte in jih počasi ter natančno uresničujte. Občutek, da imate denarja le za sproti, vas vara. Če bi omejili izdatke, bi lahko veliko privarčevali. Z zdravjem ne bo težav, poskrbite pa za dovolj gibanja.

Lev

V razmerju, v katerem ste, se dogaja boj za prevlado, kar vas duši. Prišla bosta do kritične točke, kjer se bo vse to zelo poznalo. Tudi relativno manjša pričakovanja, ki jih imata, bodo lahko postala vir napetosti, ker želita občutiti svobodo. Štejta do deset, preden bosta popolnoma izgubila potrpljenje.

Devica

Danes se boste kopali v pozornosti svojih nadrejenih. Priporočili vam bodo stike z določenimi ljudmi, ki vas bodo popeljali v nov svet poslovanja. Kljub temu pa današnji dan ne bo najbolj ugoden za posle z velikimi vsotami denarja, zato se jim izogibajte. Svet sodeluje z vašimi načrti na prav poseben način.

Tehtnica

Pri delu bo vse potekalo v skladu z vašimi pričakovanji, saj ste zadeve še pravočasno organizirali. Malo umirite ritem. Ne utrujajte si glave z razmišljanjem o tem, kako bi se lahko rešili iz zapletene finančne situacije. Po napornem delovnem dnevu si privoščite dolg spanec in s tem naredite nekaj zase.

Škorpijon

Denarne zadeve bodo lahko težava, čeprav ste z določeno osebo še vedno spoznavata. Naučita se zaupati eden drugemu. Bodita odkrita glede vajinih omejitev in pričakovanj. Če ste v vezi, potem poglejte malo bolje in dobili boste majhno, vendar smešno informacijo o vašem partnerju.

Strelec

Imate občutek, da je vse mogoče, samo če se dovolj potrudite. Polni boste optimizma, upanja in čutili boste, da morate tvegati na področju najglobljih čustev. Čas bo za namreč pravi odkrivanje vaših čustev. Če si boste vzeli čas, boste odkrili, po čem hrepenite v življenju, kar vam bo samo koristilo.

Kozorog

Vaša čustva bodo močna, vstopate v obdobje, ko bo poudarek na ljubezni. Zahtevali boste veliko partnerjeve energije in pozornosti. Najbolje bi bilo, da bi prijazno prosili, ne pa zahtevali. Tako boste dobili odgovor, ki ga boste želeli. Ravnajte previdno, pa se vam bodo uresničile želje.

Vodnar

Nekdo bo od vas želel odkritost, vendar vam to nikakor ne bo šlo od rok. Naj vas ne bo strah povedati, kar veste, saj bo to le dobro za vas. Če vas je strah, da ne boste nekoga izdali, pa morate sami presoditi, kako daleč boste šli. Ne glede na vse, glejte, da boste ostali zvesti svojim načelom.

Ribi

Danes boste še bolj disciplinirani in organizirani kot običajno. Delovne obveznosti vam bodo šle odlično od rok, prav tako vse na zasebnem področju. Priporočljivo je le, da v svoje ljubezensko in partnersko življenje vpeljete več spontanosti. To vam bo prijetno popestrilo vsakdan.